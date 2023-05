Les nouveautés Netflix de juin 2023 commencent à prendre forme. En plus de Black Mirror saison 6 et The Witcher saion 3, les abonnés auront un documentaire sur une star de cinéma dès le mois prochain.

Les nouveautés Netflix de mai 2023 sont encore ajoutées au compte-goutte jusqu'à la fin du mois. Ce qui n'empêche pas la firme au N rouge de teaser les prochains films, séries ou documentaires de juin 2023. D'ailleurs, un gros programme a été officialisé. Vous aimez le cinéma d'action des années 80 ? C'est pour vous !

Un documentaire Netflix sur Arnold Schwarzenegger

Le « Chêne autrichien », « Schwarzy » ou le « Governator », plusieurs surnoms pour désigner un acteur à la carrière hors norme : Arnold Schwarzenegger. Avant d'accéder à Hollywood, grâce à son physique qui ne passe pas inaperçu, Schwarzenegger s'est fait connaître en tant que culturiste dans les années 70. Une discipline qui lui a valu d'être couronné Mister Univers à plusieurs reprises.

Très vite, l'acteur tape dans l'œil de John Milius pour le film Conan Le Barbare. Une entrée remarquée dans le monde du cinéma, mais qui n'est rien comparé à son job suivant. En 1985, le réalisateur James Cameron lui offre le rôle de sa vie avec la cultissime franchise Terminator. Sa carrière décolle et il devient l'un des patrons de l'action avec Bruce Willis ou encore Sylvester Stallone. Et même s'il y a des ratés, comme Batman et Robin, il laisse derrière lui une filmographique variée et excellente.

Après le cinoche, Arnold Schwarzenegger s'est lancé un autre défi : arborer la casquette de politique. Là encore, ça aura été une réussite puisqu'il s'est fait élire gouverneur de Californie en 2003. Ce destin très atypique va être documenté par Netflix pour une série spéciale. Un documentaire en trois parties qui reviendra sur sa vie de culturiste, d'acteur et d'homme politique. « One Man, three, lifetimes » peut-on lire sur l'affiche.

La série Fubar, avec Terminator, disponible en SVOD

Pour offrir un portrait complet, de nombreuses personnes se relaieront. Des proches évidemment, mais pas que. La série documentaire retracera tout le parcours du Governator. Y compris les hauts et les bas de sa sphère familiale.

Cette série documentaire Netflix en trois parties présente des images et des histoires inédites sur le parcours d'Arnold Schwarzenegger. De l'Autriche rural aux plus hautes sphères du rêve américain. Cette série donne un accès sans précédent aux interviews les plus sincères de Schwarzenegger, de ses amis, de ses rivaux, de ses partenaires et d'observateurs. Des gens qui parlent de ses journées à soulever de la fonte, de ses triomphes à Hollywood jusqu'à son ascension à la tête de l'État de Californie. Les joies et les tumultes de sa vie de famille sont dévoilées dans un récit à la hauteur de son personnage plus grand que nature. Via YouTube.

Ce sera disponible sur Netflix dès le 7 juin 2023. Le même mois, les abonnés pourront découvrir Black Mirror saison 6 mais aussi The Witcher saison 3. Pour les nouvelles aventures de Geralt, rendez-vous le 29 juin.

Afin de vous mettre dans le bain de cette série documentaire, trois projets avec Schwarzenegger sont déjà disponibles. Last Action Hero, l'un de ses meilleurs films ever, À l'aube du 6ème jour et enfin Fubar. La première série de l'acteur dont le synopsis ressemble à s'y méprendre à Trues Lies de James Cameron.