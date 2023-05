Le prochain film de Christopher Nolan (Dunkerque, The Dark Knight...), Oppenheimer, se dévoile avec une bande-annonce dantesque qui met la pression et illustre le casting 5 étoiles.

Oppenheimer, première réalisation de Christopher Nolan sous la bannière d'Universal Pictures, est d'ores et déjà l'un plus gros films de l'été 2023. Un long-métrage qui sortira le 19 juillet prochain, après Indiana Jones 5 et la veille de Barbie avec Margot Robbie.

À quelques semaines de sa diffusion en salles, ce nouveau projet qui s'intéresse à la bombe atomique revient en vidéo. Quelques extraits qui laissent augurer du meilleur à bien des égards....

Un trailer angoissant et explosif pour Oppenheimer de Nolan

Après Tenet, qui a mis fin à la relation entre Warner Bros. et Christopher Nolan, voici donc Oppenheimer. Le nouveau film du réalisateur d'Interstellar, Dunkerque ou encore de la trilogie Batman, qui est un biopic sur le physicien ayant mis au point la bombe atomique durant la Seconde Guerre mondiale.

Un long-métrage qui racontera, à sa manière, les coulisses de ce projet Manhattan. Et pour le mettre en boîte, Nolan s'appuie sur le roman American Prometheus : The Triumph and Tragedy of Robert J. Oppenheimer. Un livre lauréat du National Book Critics Circle Award en 2005, du prix Pulitzer en 2006 et du Duff Cooper Prize en 2008. Une adaptation qui s'annonce déjà complètement folle.

Premièrement, on sait déjà de quoi Christopher Nolan est capable. Deuxièmement, cette réalisation dispose d'un casting assez exceptionnel et comprend notamment Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Hartnett, Rami Malek, Gary Oldman, Casey Affleck, David Dastmalchian. Le physicien Robert Oppenheimer sera campé par Cillian Murphy (Peaky Blinders, The Dark Knight : Le Chevalier Noir...). Troisièmement, le dernier trailer encore tout chaud est tout simplement détonnant.

Une bande-annonce qui met d'entrée la pression avec une thématique chère à Nolan : le temps. En l'occurrence, ici, l'élaboration de la bombe atomique dans un contexte de guerre où chaque seconde et chaque action peut faire basculer le cours des choses d'un côté ou de l'autre. Si certains acteurs sont encore tenus éloignés des vidéos, on voit Katherine Oppenheimer (Emily Blunt), Leslie Groves (Matt Damon) ou Lewis Strauss joué par Robert Downey Jr (Iron Man) qui a subi une transformation physique en perdant quelques kilos.

Cillian Murphy, l'Épouvantail de Batman, sur un petit nuage

Exit Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey ou John David Washington, le premier rôle d'Oppenheimer a été confié à Cillian Murphy. Un acteur, comme dit plus haut, qui est déjà apparu dans des films de Nolan. Mais là, c'est lui portera ce projet et il réalise pour ainsi dire son rêve depuis toujours.

J'ai toujours dit à Chris très ouvertement que s'il souhaite que je joue dans un film à lui et que je suis disponible, je répondrai toujours présent. Peu importe la taille du rôle. Mais au fond de moi, secrètement, je mourais d'envie de jouer un rôle principal pour lui. Il est tellement modeste (ndlr : Christopher Nolan) et plein d'autodérision et, à sa manière très anglaise, il m'a simplement dit : 'Écoute, j'ai écrit ce scénario, qui parle d'Oppenheimer. J'aimerais que tu sois mon Oppenheimer.' C'était une formidable journée. […] Il m'a semblé que c'était le bon moment pour endosser une telle responsabilité. Et il se trouve que celle-ci était vraiment considérable. Via Premiere.

Une collaboration qui ne date pas d'hier, et lors d'un entretien avec Entertainment Weekly, Nolan a expliqué comment Cillian Murphy avait été casté en tant qu'Épouvantail dans Batman Begins. Le physique de l'acteur a tapé dans l'œil du metteur en scène. « Je me souviens que j'étais à San Francisco en train d'écrire Batman Begins. Et j'ai lu un article du San Francisco Chronicle sur 28 jours plus tard. J'ai vu une photo de toi, crâne rasé avec tes yeux fous - sans vouloir t'offenser. J'avais été bluffé par ta présence sur cette simple photo. J'ai alors commencé à chercher qui tu étais, ce que tu avais fait, et j'étais très impatient de te faire passer une audition pour Batman » via EE.