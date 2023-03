Vous avez adoré la première saison de la série The Last of Us et vous attendez la seconde de pied ferme ? Mauvaise nouvelle, il va falloir vous armer de patience.

La première saison de la série The Last of Us s’est achevée la semaine dernière. Un carton plein et un pari réussi pour Naughty Dog et HBO qui ont conquis des millions de spectateurs. Les fans attendent désormais impatiemment les prochains épisodes, qui ont été commandés rapidement par le géant américain au vu des premiers chiffres. Cependant, contrairement à ce que laissait entendre Pedro Pascal, la saison 2 risque de se faire attendre.

Pas de The Last of Us saison 2 avant 2025 ?

La saison 2 de la série The Last of Us devrait créer l’événement. Les débuts sur petit écran de la franchise post-apocalyptique de Naughty Dog ont été un succès monstre. Chaque semaine, le nombre de spectateurs n’a fait que croître, permettant à l’adaptation de dépasser certains records établis par House of the Dragon. Dernièrement, l’interprète de Joel avait laissé entendre que la suite pourrait arriver plus tôt que prévu, avec un tournage qui pourrait débuter d’ici juin 2023. Bella Ramsey, sa partenaire à l’écran, vient néanmoins étayer ses propos, délivrant une mauvaise nouvelle pour les plus impatients.

Dans une récente interview avec The Independent, l’actrice a expliqué que les spectateurs allaient devoir prendre leur mal en patience. Selon elle, la saison 2 de la série The Last of Us ne devrait pas être diffusée avant longtemps. « Elle sortira dans un moment. Je pense que nous la tournerons probablement à la fin de cette année, voire au début de l’année prochaine. La saison 2 sortira donc probablement fin 2024 ou au début 2025 », a-t-elle expliqué. Il faudra attendre une confirmation officielle de HBO ou de Craig Mazin, showrunner, pour en avoir le cœur net. Cela n’a en soi rien d’étonnant puisqu’il avait fallu presque deux ans pour mettre en boîte la première saison de The Last of Us.

Ce qui est certain, c’est que Neil Druckmann et Craig Mazin ont à cœur d’offrir la meilleure suite possible. Si l’on en croit leurs dernières déclarations, cela pourrait passer par des changements majeurs par rapport à The Last of Us 2. « La saison 2 sera différente, tout comme cette saison l’était. Parfois ce sera radicalement différent et parfois ça ne le sera pas tant que ça. Mais ce sera différent du jeu. Ce sera une chose à part », a alors déclaré le showrunner. Il faudra finalement patienter un peu plus longtemps pour voir découvrir ce qui changera.