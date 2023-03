La société de Xavier Niel, Free, grille la priorité à Netflix et offre dès maintenant plus de 300 films et séries à ses abonnés. Et comme ses homologues, on peut en profiter partout.

Free annonce sa plateforme de streaming OQEE Ciné

Pour endiguer la fuite d'abonnés, Netflix a ajouté un nouvel abonnement payant à 5,99€ avec des publicités... qui est un bide total. Mais qu'à cela tienne, le géant au N rouge a une autre idée derrière la tête : un palier 100% gratuit financé intégralement par les pubs. Un concept que le fournisseur d'accès à Internet, Free, vient d'appliquer en lançant sa propre plateforme de streaming OQEE ciné.

Dès maintenant, les abonnés Freebox Révolution, Pop et Delta (Pop, Devialet) ont accès à plus de 300 films et séries parmi Hitch, Evil Dead, Rencontres du troisième type, Hellboy ou encore Damages. Un service aussi disponible sur smartphones et tablettes (Android, iOS) via l'application OQEE by Free, elle-même accessible depuis les téléviseurs Android et l'Apple TV. La Freebox mini 4K et les TV Samsung devront attendre un peu plus longtemps.

OQEE Ciné débarque pour tous les abonnés Freebox ! Plus de 300 films et séries inclus dans votre abonnement, visionnables à tout moment en illimité. Où vous voulez, quand vous voulez, autant que vous voulez. Plus de 300 films et séries inclus dans votre abonnement, visionnables à tout moment en illimité Via Twitter.

Les centaines de contenus visionnables sur OQEE Ciné ne sont qu'un avant-goût car chaque mois, voire chaque semaine, de nouveaux programmes seront ajoutés.

Des studios en renfort

Pour le lancement d'OQEE Ciné, Free a signé des contrats de partenariat avec Sony, Colombia, Tristar et Europa, mais là encore, c'est amené à bouger dans les prochains mois. Si vous avez un player Devialet ou une Freebox Révolution, le FAI a déployé une mise à jour 1.3.30 pour la prise en charge de sa plateforme.

Free finira t-il par financer ses films et séries ? Ce n'est pas à l'ordre du jour, mais c'est une possibilité à l'avenir pour attirer encore plus d'abonnés Internet.