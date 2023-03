Vous avez eu votre quota de série américaines ? Alors que la saison 4 de YOU vient de s'achever, vous recherchez peut-être une production au suspens aussi insoutenable. Même si Joe Goldberg possède un charisme certain et YOU une ambiance unique, il existe des séries toutes aussi palpitantes... du côté du cinéma coréen. Non, la Corée du Sud ne propose pas uniquement des productions à l'eau de rose sur Netflix. De nombreuses séries coréennes nous plongent dans des enquêtes parfaitement rythmées et qui vous tiendront facilement en haleine. L'une d'elles se nomme Stranger (aussi nommée Secret Forest et Bimilui Soop en VO). Croyez-nous, elle vaut vraiment le détour.

Stranger, une enquête passionnante au cœur de Séoul

Stranger raconte l'histoire de Hwang Si-Mok, un procureur qui ne ressent plus aucune émotion à cause d'une opération au cerveau subie dans son enfance. L'homme sera amené à enquêter sur une affaire mêlant corruption et meurtre qui implique directement le bureau de Séoul Ouest, où il exerce. Dans Stranger, Cho Seung Woo livre une prestation magistrale, tout comme Bae Doona. La star coréenne (Sense8, Kingdom, The Host...) tient un rôle majeur dans ce thriller absolument passionnant. La mise en scène exquise nous immerge totalement dans Stranger, série qui se joue du téléspectateur en multipliant les retournements de situation. Une plongée au cœur du système judiciaire coréen qui prend un tournant particulier lors de la saison 2.

Une saison 2 moins bien rythmée, mais quand même très réussie

Le casting de la série fait fort. Vous reconnaîtrez sans mal de nombreux acteurs venus des dramas coréens les plus populaires. Dans Stranger, on s'attache aux personnages rapidement et on redemande à chaque fin d'épisode.

La saison 2 de Stranger, bien que moins marquante, mérite aussi tout votre intérêt. Le show met un peu plus de temps à nous plonger dans l'intrigue, mais la science de la mise en scène fait toujours mouche. Si le travail de la scénariste et réalisatrice Lee Su Yeon vous plaît, vous la retrouverez elle ainsi qu'une bonne partie du casting de Stranger dans Life, aussi disponible sur Netflix. Vous préférez les séries avec une touche de romance ? On vous conseille de foncer sur Flower of Evil.