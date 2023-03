Joe Goldberg vient tout juste de faire son retour dans la partie 2 de la saison 4 de YOU. Après 5 premiers épisodes haletants diffusés début février, les fans attendaient avec impatience de voir comment se termineraient les péripéties de Joe en Angleterre. Chacun sera libre de juger de la conclusion de cette saison 4, qui a introduit une palanquée de nouveaux personnages. Quoi qu'il en soit, le public faisait front commun sur les réseaux sociaux pour que Netflix communique sur la saison 5 de YOU.

YOU de retour pour une saison 5 avant de tirer sa révérence

Dans différentes interviews, Penn Badgley, l'interprète de Joe Goldberg, laissait entendre qu'une saison 5 de YOU verrait probablement le jour. Il s'avançait même à dire que la fin de la série produite par Netflix devrait être mémorable. Oui, mais voilà, la plateforme de SVOD américaine n'avait toujours pas officialisé le retour de YOU pour une cinquième saison. C'est désormais chose faite. Vidéo à l'appui, Netflix vient d'annoncer que YOU reviendrait bien pour une ultime saison. Oui, vous avez bien lu, les aventures de Joe Goldberg (et les mésaventures qu'il fait vivre aux autres) s'achèveront très prochainement. En 2024, sans plus de précision sur la période de sortie.

Une fin "délicieusement tordue" pour Joe Goldberg ?

Pour cette saison 5, la série va subir un petit changement en coulisses. La showrunner Sera Gamble, qui dirige le show depuis ses débuts, va laisser sa place à Michael Foley et Justin W. Lo. Les deux hommes étaient déjà producteurs exécutifs de la série YOU. Sera Gamble a annoncé la nouvelle dans un communiqué.

Je suis fier de ce que nous avons tous accompli et je me sens privilégié de passer le flambeau. Je suis ravi de regarder et de soutenir l’équipe YOU alors qu’elle amène le voyage de Joe Goldberg à sa conclusion délicieusement tordue.

La mention d'une fin délicieusement tordue pour YOU à de quoi intriguer. Est-ce que la série se terminera bien pour Joe Goldberg ? Où arrivera-t-il à s'en sortir une nouvelle fois après ses nombreux crimes ? Réponse en 2024, en espérant qu'une temporalité soit communiquée prochainement par Netflix.