Bon May the 4th à tous les fans de Star Wars ! Oui, aucun rapport avec Netflix, mais vu la date, on se permet de vous le souhaiter. Et puis si vous cherchez vraiment un lien avec la plateforme SVOD de la firme au N rouge, vous pouvez toujours visionner le Star Wars non officiel de Zack Snyder, Rebel Moon. Ou pas parait-il que c'est vraiment très, très nul selon notre collègue Kikitoes qui s'est sacrifié pour le bien commun. En revanche, si vous vous demandez quand les prochaines nouvelles sur la saison 3 de Squid Game tomberont, vous êtes au bon endroit. Du lourd arrive et le rendez-vous est pris pour des informations et/ou extraits.

Même si la saison 2 de Squid Game n'a pas fait tomber le record des 265 200 000 de vues de la saison 2, le succès a été au rendez-vous avec 192 600 000 de vues. Une audience qui permet à la série Netflix d'être à la deuxième place du top 10 des shows télévisés non anglophones les plus regardés de l'histoire du service de streaming vidéo. C'est toujours un carton, et pourtant, le récit raconté va se terminer le 27 juin 2025 avec la diffusion de la saison 3. « L'affrontement féroce entre les deux mondes [celui de Gi-Hun et de Front Man] continuera dans le final de la série avec la saison 3 » a déclaré en début d'année le créateur Hwang Dong-hyeok.

Si on sait quand Squid Game Saison 3 sera disponible, et qu'on a eu des images, il manque un vrai premier aperçu en vidéo. Et ça pourrait arriver très bientôt et on a même une date ! À quand le potentiel trailer ? On pourrait voir des extraits dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2025 à 2h00 (heure française), à l'occasion du Netflix Tudum 2025.

Un événement physique et en ligne, à regarder en direct sur Netflix, qui mettra un coup de projecteur sur les « films et séries que vous adorez » avec les stars qui leur permettent de prendre vie. Comme annoncé par la firme au N rouge, Mercredi Saison 2, Stranger Things Saison 5, One Piece Saison 2 ainsi que Squid Game Saison 3 seront présents.

Source : Netflix France.