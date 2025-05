Un film Netflix qui a explosé et battu des records durant la pandémie de COVID-19 sera prochainement de retour. On a une date et un trailer explosif.

Au cas où vous n'avez rien à faire ce week-end, et que vous envisagez des soirées devant la télé, vous trouverez peut-être votre compte avec les sorties du 5 au 11 mai sur Netflix. L'événement de la semaine est sans aucun doute l'arrivée d'une production française aux ambitions américaines : Balle Perdue 3. Le dernier volet de cette trilogie d'action signée Guillaume Pierret. Si ce n'est pas votre tasse de thé, il y a également Insidious : The Red Door, Lisa Frankenstein ou encore la saison 3 de la série d'animation Blood of Zeus.

La suite de ce film Netflix très populaire annonce sa sortie

En plus de Balle Perdue 3, les prochaines sorties Netflix de mai 2025 feront revenir l'une des sagas cinématographiques les plus appréciées du service : Fear Street. Une franchise qui trouve ses origines dans les romans écrits par Robert Lawrence Stine, le célèbre auteur de Chair de poule. Le futur épisode Fear Street Prom Queen débarque en effet dès le 23 mai 2025 en exclusivité sur la plateforme de streaming vidéo. Et ça devrait encore être un carton d'audience tout comme la suite d'un film qui a rencontré un succès fulgurant et qui se dévoile aujourd'hui.

Avez-vous entendu parler de The Old Guard ? Il s'agit d'un long-métrage adapté des comics de Greg Rucka et Leandro Fernández qui a battu des records durant le COVID-19 avec plus de 72 millions de vues durant les quatre premières semaine de diffusion. Une audience qui a permis à ce premier épisode d'entrer dans le top 10 des films Netflix qui ont le plus cartonné depuis 2015 à l'époque de sa sortie. Forcément, tout succès appelle très souvent voire tout le temps une suite, et cet immense carton sera bientôt de retour avec The Old Guard 2.

C'est avec un trailer explosif, très musclé - et accessoirement des CGI qui piquent les yeux - que Netflix confirme que The Old Guard 2 sera bien disponible le 2 juillet 2025 comme annoncé précédemment. Dans ce deuxième chapitre, Andy incarnée par Charlize Theron (Mad Max Fury Road) et son équipe d'immortels reviennent pour protéger le monde d'une nouvelle menace. Si le casting est très similaire à celui de The Old Guard, il y a un ajout et pas des moindres avec la présence d'Uma Thurman (Pulp Fiction) dans un rôle majeur. « The Old Guard 2 est une suite émouvante et bourrée d'adrénaline » nous promet Netflix.

Source : Netflix France.