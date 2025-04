Tudum ! Après les premières images de de ce début d'année, la saison 2 de Mercredi se dévoile encore et plus longuement grâce à des extraits de Netflix. Un aperçu canon ?

Mercredi Saison 2 sera disponible en exclusivité sur Netflix en 2025. C'est acté depuis bien longtemps maintenant, mais hormis ce point évidemment important, le flou règne presque totalement sur ces nouveaux épisodes. On sait cependant qu'une partie du budget élevé a servi pour s'offrir les talentueux Steve Buscemi et Thandiwe Newton. Deux nouvelles têtes qui seront officiellement rejoints par la pop star Lady Gaga. Oui, elle est bien confirmée au casting, mais elle ne vendra pas la mèche quant à la teneur de son rôle.

Netflix publie un nouveau trailer pour Mercredi Saison 2

« Je ne peux rien dévoiler de ma participation à la série. Je veux garder vraiment garder le secret, mais j'adore Jenna et j'ai passé un incroyable moment ! » a déclaré Lady Gaga quant à son embauche dans la série Netflix. Si Entertainment Weekly s'est heurté à un mur, on se doute que la production de la saison 2 de Mercredi a trouvé un rôle sur-mesure pour la chanteuse qui était déjà au centre de la saison 5 Hotel d'American Horror Story. Elle était la comtesse Élizabeth, une femme porteuse d'un virus lui conférant des pouvoirs vampiriques.

Comme on le sait, Mercredi Saison 2 aura un ton plus sombre et aura même « beaucoup » de références d'horreur, avec un épisode qui serait une sorte d'hommage au sous-genre du slasher. Mais des classiques ont aussi servi d'inspirations puisque Jenna Ortega, qui incarne Mercredi et qui est désormais productrice exécutive, a mentionné le chef d'oeuvre Full Metal Jacket réalisé par Stanley Kubrick.

« On avait plus confiance, on a donc pensé qu’on pouvait faire des séquences plus grandes et plus élaborées » a teasé l'actrice. Après les images du début d'année, qui montre Tyler Galpin (Hunter Doohan) emprisonné dans l'hôpital psychiatrique de Willowhill, la plateforme de streaming vidéo offre un nouvel aperçu avant la diffusion sur Netflix avec l'annonce très attendue des fans qui est tombée : la date de sortie. Rendez-vous à partir du 6 août 2025 pour la partie 1 de la saison 2 de Mercredi, tandis que la partie 2 sera disponible le 3 septembre 2025. On distingue plusieurs références aux films live-action La Famille Addams, mais on vous laisse la surprise.

Source : Netflix France.