Netflix n'a pas vraiment habitué ses abonnés à cela, mais cette semaine est l'une des plus faibles jamais vues en termes de nouveautés. Aucun film n'est prévu d'ici dimanche, mais vous toujours vous rabattre sur les précédents ajouts. Si vous voulez éviter de chercher pendant trop longtemps, on vous conseille Oppenheimer ou Wallace et Gromit : La palme de la vengeance. Un film d'animation qui a fait mouche une fois de plus avec des scores très élevés sur Rotten Tomatoes de 100% (presse) et 92% (spectateurs).

La saison 2 d'une série Netflix qui a surpris est disponible

À l'occasion de ses sorties de la semaine du 20 au 26 janvier 2025, Netflix a ajouté une nouvelle téléréalité à son catalogue, Les Wags s'imposent. Une émission qui s'intéresse à la vie faste mais, pas toujours forcément facile, des femmes et petites amies des stars du sport et de la musique. On suivra ces épouses dans l'accomplissement de leur carrière professionnelle respective en plus de celles de leurs maris. Le 24 janvier 2025, il y aura aussi la série française Super Mâles avec Manu Payet.

Dès aujourd'hui, jeudi 23 janvier 2025, Netflix fait également revenir une grosse série à succès qui a surpris dès son lancement en 2023. Il s'agit du show TV d'action et d'espionnage The Night Agent. Si ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est pourtant l'un des plus importants cartons de la plateforme SVOD. Lorsque la saison 1 a été mise en ligne, ce fut l'une des séries anglophones les plus regardées, ce qui lui a permis de faire partie du top 10 Netflix rapidement. Un succès qui peut s'expliquer par l'homme à l'origine de ce programme, Shawn Ryan. Le créateur de l'incontournable série The Shield.

The Night Agent raconte l'histoire d'un agent du FBI subalterne qui, du jour au lendemain, va être projeté au milieu d'un complot qui l'amènera jusqu'aux plus hautes sphères, et notamment dans le bureau présidentiel. « En traquant un agent de la CIA accusé d'avoir divulgué des secrets, Peter et Rose se retrouvent dans le viseur d'un trafiquant d'informations et d'un criminel de guerre impitoyables » tel le synopsis de la saison 2 de The Night Agent disponible pour tous les abonnés Netflix.

Source : Netflix France.