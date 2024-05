Que l'on aime ou non les productions Netflix, le succès des films et séries originales est très souvent au rendez-vous selon les critères du service. Cette semaine, on peut par exemple voir la création française Fiasco en tête du top 10 des séries les plus vues chez nous, tandis que Nicky Larson se fait piquer la vedette par Drôle de lune de miel pour les longs-métrages les plus regardés. Un classement surprenant où figurent également Knock at the Cabin, Rebel Moon Partie 2 : L'Entailleuse etc.

L'une des séries Netflix les plus populaires de retour

Netflix réussit régulièrement à captiver ses centaines de millions d'abonnés avec ses séries. En 2023, l'une d'elles a d'ailleurs battu des records : Ginny & Georgia. Un show télévisé qui suit l'adolescente Ginny Miller et sa mère Georgia Miller dans leur quotidien alors que les deux s'installent en Nouvelle-Angleterre. « Ginny Miller a quinze ans. Elle se sent parfois plus mature que sa mère, l’irrésistible et dynamique Georgia. Après de nombreuses années d'errance à travers le pays, cette dernière décide enfin de s'implanter quelque part. Ginny va apprendre à quoi ressemble la vie normale d'une adolescente » synopsis officiel. Une série Netflix qui traite forcément de sujets comme l'adolescence, la relation mère-fille et de thèmes plus sensibles comme le racisme, les violences conjugales, ou encore le mal-être des jeunes à travers les complexes, la dépression...

Ginny & Georgia est non seulement très appréciée des abonnés, mais a aussi rencontré un succès fulgurant. Les deux saisons cumulent des centaines de millions d'heures de visionnage et la saison 2 a tout emporté sur son passage à elle seule. Celle-ci s'est classée en première place du top 10 Netflix mondial dès son lancement, et a même éjecté Mercredi qui occupait pourtant cette position depuis de très longues semaines. C'est l'une des séries les plus regardées et les plus recherchées sur Google en 2023.

Si Ginny & Georgia est dans l'actualité, c'est suite à un post X de Netflix. Le service SVOD a confirmé que le tournage de la saison 3 avait enfin débuté. « ALERTE ! Ginny & Georgia saison 3 est en cours de tournage » peut-on lire sur le réseau social. Pas de date de sortie à l'heure actuelle, mais une disponibilité dès le première trimestre 2025 est une possibilité.

Le tournage de Ginny & Georgia saison 3 est lancé ! Crédits : Netflix.

Ginny & Georgia saison 3 arrive, la première image du tournage

Ginny & Georgia devrait donc être disponible en 2025 sur Netflix, comme Stranger Things saison 5. Et après, rideau ? Eh bien non ! Une fois n'est pas coutume, la firme au N rouge a déjà donné son feu vert pour une saison 4. Une preuve supplémentaire que la série cartonne réellement et qu'elle est très importante pour la plateforme. Dans un entretien pour Deadline, la créatrice et productrice exécutive Sarah Lampert a teasé Ginny and Georgia saison 3. Selon elle, il faudra s'attendre à quelque chose de vraiment différent.

« Je pense que la série va vraiment être différente dans la saison 3. Par ses actions, Georgia était une super-héroine, et maintenant, elle a été attrapée. C'est comme si Superman avait été neutralisé. Nous verrons si elle est en capacité de se sortir du pétrin dans lequel elle s'est retrouvée » a t-elle déclaré. Ginny & Georgia saison 3 « prochainement » sur Netflix.