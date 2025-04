Netflix a déjà un mois d'avril extrêmement chargé en sorties côté films, mais surtout séries. La plateforme SVOD se doit cependant de voir sur le long terme et garnir son catalogue tous les mois. À ce titre, elle nous donne donc rendez-vous en juin prochain, avec la nouvelle saison d'une série exclusive très appréciée sortie initialement en mai 2023, et prévoit pour ce retour de littéralement doubler la mise.

Double dose d'espions à venir chez Netflix

En mai 2023, Netflix faisait revenir l'iconique Arnold Schwarzenegger pour une série exclusive intitulée FUBAR. Il était alors question d'un vieil espion particulièrement efficace, qui devait maintenir sa couverture même auprès de sa famille. Sauf que sa fille était également une espionne de la même organisation de son père, à son total insu. Tous deux se trouvent finalement engagés dans la même mission, et son paternel n'arrive pas à se faire à cette idée. FUBAR était donc une série d'action comique bien sympathique, avec un solide casting.

Deux ans plus tard, le compte X.com Netflix nous annonce ainsi qu'Arnold Schwarzenegger va reprendre son rôle de vieux papa espion dans une saison 2 de FUBAR, à venir le 12 juin 2025 sur la plateforme SVOD. L'emblématique acteur ne sera d'ailleurs pas le seul à tenir la tête d'affiche. Il sera en effet accompagné par Carrie-Anne Moss (Matrix, Jessica Jones). Comme l'indique le post annonçant la bonne nouvelle : « 2x plus d'espions, 2x plus d'action, 2x plus de FUBAR ».

Reste maintenant à voir si la saison 2 de FUBAR reprendra directement là où le petit cliffhanger de la première nous avait laissé, et quel personnage jouera Carrie-Anne Moss dans cette nouvelle mission. Il semblerait en tout cas qu'elle y tienne un rôle d'antagoniste, qui viendra probablement mettre des bâtons dans les roues de son homologue campé par Arnold Schwarzenegger. Rendez-vous donc le 12 juin sur Netflix pour faire sauter cette couverture.

Source : Netflix sur X.com