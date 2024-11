Le géant de la SVOD Netflix aurait visiblement des idées derrière la tête pour capitaliser sur l’une de ses séries les plus populaires. Pourtant, cette dernière vient juste d’annoncer qu’elle s’arrêterait prochainement et l’avant-dernière saison est actuellement diffusée au compte goutte. C’est peut-être ça d’ailleurs qui a poussé Netflix à la réflexion.

Dernièrement, toutes les séries phares de Netflix se font la malle. Cobra Kai est en train de se terminer, Stranger Things tirera aussi bientôt sa révérence, sans compter toutes les séries qui se sont récemment terminées. Mais Netflix n’a pas dit son dernier mot et la plateforme souhaite faire durer le plaisir et davantage rentabiliser certaines franchises. On sait qu’un nouveau film Karaté Kid arrive, avec certains acteurs de Cobra Kai, ou que de spin-off de Stranger Things sont à l'étude depuis un moment. Mais une autre série pourrait bien avoir le droit à une série dérivée, Outer Banks.

Un spin-off pour l'une des séries les plus populaires de Netflix ?

Actuellement en plein dans sa saison 4, Outer Banks a annoncé que sa prochaine saison 5 sera la dernière. L’histoire des Pogues se termine donc bientôt, mais la licence pourrait bien voguer vers de nouveaux horizons. D’après Deadline, toujours très bien informé dans le domaine, Netflix préparerait un ou plusieurs spin-offs, ou en tout cas serait en train d’étudier cette possibilité. Rien ne serait encore en production, mais les discussions seraient bien en cours et Netflix réfléchit à toutes les solutions possibles.

On sait que le géant de la SVOD aime capitaliser sur ce qui marche, on le voit notamment avec les différentes adaptations en jeux vidéo de ses propres séries, dont Outer Banks justement. Par ailleurs, quelques séries ont également déjà eu le droit à des spin-offs comme Les Chroniques de Bridgerton par exemple, et s'en sont très bien sorties. Il est donc encore trop tôt pour le dire, mais Outer Banks pourrait bien nous surprendre, mais si vu d’ici, il nous paraît difficile d’étendre l’univers au-delà du groupe d’amis, à moins d’en faire partir un en solo peut-être ?

En attendant, vous pouvez retrouver la saison 4 d'Outer Banks sur Netflix, la suite sera dispo dès la semaine prochaine.

source : Deadline