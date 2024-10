Après les films Avengers, les frères Russo et Netflix nous présentent leur prochaine production commune et spectaculaire, avec un casting proprement fou !

Les frères Russo entendent encore nous en mettre plein la vue avec leur nouveau film en partenariat avec Netflix : The Electric State. Celui-ci aurait dû sortir courant 2024, mais nous donne finalement rendez-vous l'année prochaine à travers une première bande-annonce. On en retiendra un univers bien déjanté, mais surtout un casting extrêmement solide. Voyons tout cela plus en détail.

Un prochain film Netflix qui va nous mettre dans un état électrique ?

Après avoir bien garni le MCU de nombreux films à grand spectacle comme les Avengers (le très attendu Avengers 5 devrait en principe également leur être confié), c'est du côté de Netflix que nous attend leur prochain film, baptisé The Electric State. Il s'agit sur le papier d'une œuvre dépeignant une version dystopique des années 90, dans un monde ravagé par une révolte de machines ressemblant à des jouets géants avec lesquels on n'a pas vraiment envie de s'amuser.

Dans la bande-annonce partagée par Netflix ci-dessous, on peut voir la patte des frères Russo, avec des scènes spectaculaires mettant en scène des machines proprement titanesques. Ce qui a toutefois le plus retenu notre attention, c'est l'impressionnant casting qu'ils se sont arrogés pour The Electric State. Le film suit tout d'abord une adolescente orpheline, incarnée par une certaine Millie Bobby Brown (Stranger Things). Elle fera la rencontre de divers personnages représentés par rien de moins que Chris Pratt (Gardiens de la Galaxie, Jurassic World, Super Mario Bros.), Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Ke Huy Quand (Loki) ou encore Jason Alexander et Woody Norman.

Le casting de ce film Netflix à venir est enfin complété par des acteurs prêtant leur voix notamment aux machines qui ne voudront pas que du bien aux humains. On peut sur ce plan citer Anthony Mackie (Twisted Metal, The Falcon and the Winter Soldier), Brian Cox (Succession), Jenny Slate (Venom) ou encore Woody Harrelson (Zombieland). Il faudra toutefois patienter pour voir le résultat sur Netflix. Initialement annoncé pour courant 2024, il sortira finalement sur la plateforme SVOD le 14 mars 2025. Rendez-vous est en tout cas pris pour voir si les frères Russo peuvent aussi bien qu'Endgame ou Infinity War avec un si beau casting.

Source : Netflix sur YouTube