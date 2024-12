Les sorties de la semaine Netflix du 16 au 22 décembre 2024 sont énormes, rien que pour Oppenheimer qui débarque à partir du 21 décembre 2024. Un magnifique ajout pour la plateforme tant le film de Christopher Nolan est une claque à déguster sans modération. Mais prévoyez tout de même d'avoir un créneau de 3 heures dans votre agenda. En plus des arrivées de ces prochains jours, la firme au N rouge a dévoilé avec beaucoup d'avance l'intégralité des nouveautés de janvier 2025. Les abonnés vont être noyées sous les séries.

Tous les films Netflix de janvier 2025

Si vous avez consulté Gameblog ce week-end, vous avez peut-être lu notre articlé consacré aux premières sorties confirmées Netflix de janvier 2025. Eh bien la plateforme nous a pris de court et a déjà révélé l'agenda complet des nouveautés à venir pour le mois prochain. Qu'attendre du service SVOD ? Les plus jeunes et les plus vieux pourront replonger dans les années 80 avec l'une des meilleures trilogies de tous les temps, si ce n'est la meilleure : Retour vers le Futur. Les films cultes de Robert Zemeckis seront (encore) de retour sur Netflix d'ici la mi-janvier.

Même si on déconseille aux fans du chef d'oeuvre de William Friedkin de tenter l'expérience, L'Exorciste : Dévotion fera également son entrée au catalogue Netflix. En plus de ces films déjà sortis, la plateforme de streaming vidéo offrira des productions originales à l'image de Wallace et Gromit : La Palme de la Vengeance. Cameron Diaz et Jamie Foxx ont aussi signé pour Back in Action. Une comédie d'action où deux anciens agents de la CIA vont être forcés d'abandonner leur vie rangée. Voici toutes les sorties films de janvier 2025 :

1/01 Pas de ma faute ! Numéro 24

2/01 La Vie selon Cunk

3/01 Wallace et Gromit : La Palme de la vengeance - film d'animation

10/01 Ad Vitam Champions

11/01 L'Exorciste : Dévotion

16/01 La Trilogie Retour vers le Futur

17/01 Back in Action

31/01 Les Deux Hémisphères de Lucca



Toutes les séries de janvier 2025

L'agenda complet des séries Netflix de janvier 2025 a été annoncé et c'est un mois assez énorme avec une grande quantité de contenus. Pour les orphelins d'Elite, qui s'est terminée en juillet dernier avec la saison 8, sachez que la saison 2 de Bandidos avec Ester Expósito sera disponible dès les premiers jours. Les amateurs d'animation vont également très bien manger avec des tas de nouveautés dont Spy x Family Saison 2, Dr Stone Saison 3, Sakamoto Days, L'Odyssée de Kino, Castlevania Nocturne Saison 2 et bien plus encore.

Les nouveautés Netflix de janvier 2025 comprennent aussi du sport avec de la WWE ou une série documentaire sur le football américain, de la téléréalité ou encore Super Mâles. Une production française comique de Noémie Saglio (Nice Girls) avec Manu Payet au casting. Voici la tonne de séries du mois prochain :

1/01 Tu me manques - mini-série Spy x Family - saison 2 - série d'animation Departure - toutes les saisons Dr Stone - saison 3 - série d'animation

3/01 Selling the City - saison - téléréalité Bandidos - saison 2

4/01 WWE Smackdown - épisodes hebdomadaires - Sport

6/01 My Happy Mariage - saison 2 - série d'animation

7/01 Jerry Springer : silence, moteur, altercations - mini-série documentaire WWE RAW - épisodes hebdomadaires - Sport Le Crime à la racine

8/01 Power - toutes les saisons I AM A KILLER - saison 6 - série documentaire Subteran Les Chiens de la colline

9/01 Asura Moi, Ilary - série documentaire sur Ilary Blasi À l'aube de l'Amérique La Famille Upshaw - partie 6

10/01 Machos Alfa - saison 3

11/01 Sakamoto days - saison 1 - série d'animation

12/01 Baban Baban Ban Vampire - série d'animation

14/01 Sauve qui pécho ! - saison 4 - téléréalité

15/01 Désordre public L'Odyssée de Kino - saison 1 - série d'animation Oshi no Ko - saison 2 - série d'animation URUSEIYATSURA - saison 2 - série d'animation

16/01 XO, Kitty - saison 2

16/01 Castlevania: Nocturne - saison 2 - série d'animation

17/01 Young, Famous & African - saison 3 - téléréalité

22/01 Les Wags s'imposent - série téléréalité

23/01 The Night Agent - saison 2

24/01 Super Mâles

29/01 Six Nations : Au contact - saison 2 - série documentaire sportive

30/01 Mo - saison 2 The Seven Deadly Sins : Four Knights of the Apocalypse - saison 2 - série d'animation The Recruit - saison 2

31/01 La petite fille sous la neige - saison 2 Knokke off : jeunesse dorée - saison 2



Source : Netflix France.