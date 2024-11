La saison 5 de Stranger Things approche enfin, et Netflix vient de dévoiler les premières images du grand final tant attendu. Bien qu’elles ne révèlent presque rien sur l’intrigue, ces photos offrent aux fans un premier aperçu de personnages emblématiques comme Hopper, Dustin et Will. Étonnamment, Eleven, pourtant au cœur de l’histoire, n’y figure pas, ce qui fait déjà naître des théories.

Des photos qui laissent planer le mystère sur Stranger Things Saison 5

Ces photos sont issues du tournage et montrent probablement des instants de préparation ou des moments de pause plutôt que des scènes clés de l’histoire. Elles ne dévoilent donc pas d’éléments majeurs mais permettent tout de même de retrouver les visages familiers du groupe. Les personnages, que l’on a vu évoluer depuis 2016, se préparent ici pour ce qui semble être leur plus grand défi.

La saison 5 est prévue pour 2025, mais la date exacte reste à confirmer. L’attente est longue, mais Netflix sait maintenir l’engouement avec des événements dédiés comme le "Stranger Things Day", célébré chaque année le jour où Will Byers a disparu dans la première saison. Ce rituel renforce la connexion entre la série et ses fans, rappelant l’impact de cette série sur une génération entière.









Quand se déroule la série ?

Pour ce qui est du scénario, on sait maintenant que Stranger Things saison 5 sera située un peu plus d'un an après les événements explosifs de la saison 4. L'invasion imminente d'Hawkins par l’Upside Down laisse présager un retour dans un Hawkins transformé par le chaos. Nos héros auront donc eu le temps de se préparer pour un ultime affrontement.

Bref, ces premières images et les teasers ne font qu’attiser l’impatience des fans. Comment Stranger Things va-t-elle clôturer cette incroyable histoire ? Cette cinquième saison s’annonce comme un adieu mémorable pour tous ceux qui ont suivi les aventures du groupe d'ado depuis le début.

Source : Netflix