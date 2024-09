Le Netflix Geeked bat son plein. Cette année encore, le géant du streaming célèbre ses animes et séries phares le temps d’un événement physique réservé aux fans. Le commun des mortels n’est pas pour autant mis sur la touche, puisque la plateforme y va de ses trailers, dates de sortie et autres annonces particulièrement attendues. Si quelques surprises pourraient être au programme, le pionnier de la SVOD avait déjà dévoilé une grande partie de séries qui animeront l'événement. Parmi elles, la prochaine adaptation de The Witcher, qui a toutes les armes pour plaire aux joueuses et joueurs.

Henry Cavill cédera le manteau du Loup Blanc à Liam Hemsworth pour les deux dernières saisons de The Witcher. L’adaptation prendra fin avec la cinquième saison, déjà commandée par Netflix, alors même que le petit frère de Thor doit convaincre ses détracteurs. Ce n’est cependant pas le seul projet issu de l’univers d’Andrzej Sapkowski. Le géant de la SVOD avait dans sa besace un autre spin-off en live-action, mais ce que les fans de la première attendent c’est The Witcher Sirens of the Deep. Un film d’animation qui sera étroitement lié à la première saison de la série Netflix. Geralt de Riv est appelé pour enquêter sur de mystérieuses disparitions dans un village côtier où il se retrouvera pris au milieu d’un conflit entre humains et habitants des mers.

L’intrigue sera adaptée de la nouvelle « A Little Sacrifice » et s’intercalera directement entre le cinquième et sixième épisode de la saison 1 de la série The Witcher. Si Anya Chalotra (Yennefer) et Joey Batey (Jaskier) reprendront respectivement leurs rôles, ce ne sera pas le cas d’Henry Cavill. Il sera remplacé par le Geralt original : Doug Cockle qui assure le service depuis le premier jeu vidéo. À l’occasion du Netflix Geeked, la plateforme a enfin dévoilé une fenêtre de sortie. The Witcher Sirens of the Deep sera donc disponible le 11 février 2025. Pour rappel, Mir (The Legend of Korra, Harley Quinn, X-Man 97) est à la réalisation de cette nouvelle adaptation. Le studio coréen avait déjà œuvré sur la licence avec le film The Witcher : Nightmare of the Wolf en 2021, qui avait reçu un accueil critique triomphal.