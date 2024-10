C'est bientôt la fin de l'année et Netflix va devoir mettre les bouchées doubles pour promouvoir les prochains films et séries à venir sur la plateforme en 2025. Dans le catalogue des nouveautés de l'année prochaine, on sait déjà qu'il y aura le long-métrage The Electric State des frères Russo (Avengers) avec son casting XXL. On retrouvera notamment Millie Bobby Brown, la star d'une petite série qui fera son retour en 2025 : Stranger Things. Jenna Ortega se prépare également à ne pas cligner des yeux pour Mercredi saison 2 dans quelques mois. Un énorme carton confirme aussi enfin son retour et c'est pour bientôt.

Un succès Netflix officialise son retour en 2025

Chair de poule, ça vous dit quelque chose ? Normalement, vous avez grandi avec, mais pour les autres, il s'agit d'une série horrifique des années 90 adaptée des romans à succès de R.L. Stine. Un auteur qui a également créé une autre saga qui a fait un carton : Fear Street. Plus de 80 millions de livres ont en effet été écoulés, ce qui a motivé Netflix à commander des adaptations en films. Des productions clairement destinées aux adolescents qui veulent se faire leurs premières frayeurs. Après Fear Street Partie 1 1994, Fear Street Partie 2 1978 et Fear Street Partie 1666, Netflix confirme la sortie en 2025 de Fear Street 1988: Prom Queen qui se base sur l'oeuvre écrite par R.L Stine. Une annonce qui devrait plaire aux fans de cette saga à succès.

Si Netflix remet le couvert, c'est que les précédents épisodes ont « super bien fonctionné » d'après l'auteur original. On n'a pas encore de date précise, mais voici déjà un synopsis et un poster partagé par la firme au N rouge sur son compte X ces dernières heures.

« Bienvenue à Shadyside. Dans ce nouvel épisode de la franchise Fear Street, la saison des bals de promo à Shadyside High a démarrée et la meute de filles populaires de l'école est occupée à ses habituelles campagnes douces et vicieuses pour remporter la couronne. Mais lorsqu'une outsider audacieuse est nommée de façon inattendue, et que les autres filles commencent à disparaitre mystérieusement, la classe de 88 va soudainement vivre une nuit de bal de fin d'année d'enfer ».

Source : Netflix sur X.