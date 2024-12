La saison 2 de Mercredi est l'un des programmes Netflix les plus attendus de ces prochains mois. Il y a quelques heures, on a appris de manière non officielle que le tournage était terminé, ce qui laissait entendre que le retour de la série pourrait bien avoir lieu en 2025. On ne sait pas si c'est la fuite de cette information qui a poussé la firme au N rouge à communiquer, mais la plateforme de streaming vidéo a de bonnes nouvelles et un premier aperçu officiel de la suite à partager.

La saison 2 de Mercredi se dévoile déjà en image

Si l'on met de côté Stranger Things, la saison 2 de Mercredi est probablement la série la plus attendue en 2025 sur Netflix. Mais encore faut-il que les nouveaux épisodes soient bien disponibles d'ici l'année prochaine. Alors est-ce que ce sera le cas ? Oui. Le compte X Netflix Geeked a posté un message qui laisse peu de place à l'interprétation. « Repose en production Mercredi Saison 2... on se voit en 2025 ». Comme révélé par What's On Netflix, la saison 2 de Mercredi a bel et bien terminé son tournage et les acteurs ont quitté le plateau.

La deuxième annonce de taille, c'est donc que Mercredi Saison 2 sera disponible en 2025, sans plus de précision, sur Netflix. Même s'il n'y a pas de fenêtre de sortie, attendez-vous à une diffusion entre juillet et l'automne 2025. Malgré ces nouvelles, le service SVOD s'est bien gardé d'apporter plus de détails. Si Steve Buscemi et Thandiwe Newton font officiellement partie du casting, Lady Gaga n'a toujours pas été confirmée. Mais cette rumeur semble tout de même crédible étant donné que Jenna Ortega était plutôt pour le recrutement de l'actrice et chanteuse. Pour cette nouvelle saison de Mercredi, celle qui a appris à ne pas cligner des yeux pour habiter encore davantage le rôle principal, a déclaré que l'ambiance serait plus sombre. Mais sans verser dans le gore ou l'horreur.

Source : Netflix Geeked.