Est-ce encore utile de rappeler que le film Super Mario Bros. est un succès, un mois après sa sortie ? Plus que cela, il s'agit en réalité d'un véritable phénomène. Les mauvaises critiques de la presse n'ont en aucun cas entaché l'engouement autour du projet. Mieux, Shigeru Miyamoto, l'une des figures emblématiques de Nintendo, estime que celles-ci ont aidé à son buzz. Alors forcément, le géant nippon se tourne déjà vers l'avenir sur grand écran. De nouveaux films devraient voir le jour dans les prochaines années. Mais quelle franchise Nintendo pourrait adapter à l'écran ? Le réalisateur Neill Blomkamp a sa petite idée en tête

Une future adaptation déjà dans les tuyaux chez Nintendo ?

Vous connaissez peut-être le nom de Neill Blomkamp. A 43 ans, le réalisateur sud-afro-canadien s'est fait spécialiste des films d'action et en particulier du genre de la science-fiction. S'étant d'abord fait un nom en travaillant sur quelques courts-métrages ainsi que des publicités, il se fait réellement connaître en réalisant son premier long-métrage en 2009 : District 9. Coproduit par Peter Jackson, celui-ci met en scène des extraterrestres réfugiés dans le District 9, un territoire aménagé pour eux en Afrique du Sud. L'armement très avancé de ces aliens va évidemment attiré les convoitises d'une société privée avide d'argent. Depuis, Blomkamp a réalisé d'autres films, parmi lesquels Elysium, avec Matt Damon dans le rôle principal. C'est également lui qui réalise le prochain film Gran Turismo.

Et ce réalisateur de talent a surpris son monde sur Twitter, lorsqu'on lui a demandé si, "avec le récent succès du film Super Mario Bros., [il] serait intéressé pour faire un film Metroid pour Nintendo". En guise de réponse, il s'est contenté d'un simple "oui". Mais ce simple mot a suffi a enflammé la toile, le tweet cumulant plus de 11 000 likes et générant des retours de fans surexcités.

Le film Super Mario Bros explose les compteurs

Si vous êtes néophytes de la franchise, Metroid est une série de jeux action-aventure à la renommée certaine. Exclusive à Nintendo, elle place le joueur aux commandes de la chasseuse de primes Samus Aran. Celle-ci est chargée de protéger la galaxie et doit pour cela empêcher les antagonistes d'exploiter la puissance de créatures appelées métroïdes. Entre l'univers riche et prenant et le scénario très développé, une adaptation cinématographique de Metroid ferait tout à fait sens.

Et autant dire que le succès du film Super Mario Bros. doit donner des idées à Nintendo. Largement plébiscité par les fans, celui-ci a réussi l'exploit de dépasser le milliard de dollars de recettes ce week-end ! A titre de comparaison, le derneir film du MCU, Ant-Man 3, n'a pas réussi à dépasser les 500 millions de dollars. Même le très attendu Black Panther : Wakanda Forever s'est "contenté" de 859 millions de dollars. Avec un tel succès, comment ne pas s'attendre à ce que Nintendo adapte d'autres de ces franchises au cinéma ?