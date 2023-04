Disponible dans les cinémas français depuis le 5 avril, Super Mario Bros., le film est un énorme succès critique et commercial. Et si Jack Black imagine déjà une suite avec Pedro Pascal, il faudra se montrer patient. Le film est encore diffusé en salles et n'a d'ailleurs même pas encore vu le jour au Japon. Pourtant, des chaînes de télévision le diffusent déjà...

Le film Super Mario Bros diffusé à la télévision

Depuis quelques semaines, un phénomène étrange se produit. Sur Reddit et sur les réseaux sociaux, des internautes diffusent des vidéos d'eux-mêmes en train de regarder Super Mario Bros., le film... depuis chez eux. On pourrait croire à des montages, mais les cas sont trop nombreux pour que ce soit le cas. Des versions piratées, disponibles sur de sombres sites en ligne, alors ? Que nenni ! Il s'agit en réalité de chaînes de télévisions argentines qui diffusent régulièrement le film depuis le début du mois. L'une d'entre elles, GenTV, l'aurait même diffusé une seule semaine après sa sortie en salles.

Sur une chaîne argentine, ils diffusent le film Mario sorti il y a 1 semaine RIP les droits d'auteurs

Selon un contact de TheGamer présent sur place, la chaîne serait une habituée des diffusions précoces, mais le phénomène a pris une ampleur inattendue. Rappelons que le film de Nintendo et Illumination Entertainment n'est sorti que début avril. Si les délais avant une diffusion TV varient selon les pays (22 semaines en France), il est encore bien trop tôt pour que la démarche soit légale. Pour l'heure, on ignore si Nintendo est au courant. Le contraire serait toutefois étonnant, et la firme est connue pour être intransigeante avec les droits d'auteurs. On n'a probablement pas fini d'entendre parler de cette histoire.

Un énorme carton au box-office

Malgré ce "petit" couac qui pourrait coûter cher aux chaînes concernées, Super Mario Bros., le film continue son parcours impressionnant au cinéma. Presque trois semaines après sa sortie en salles, le long-métrage d'animation continue d'attirer. Dès son lancement, les chiffres étaient impressionnants. Il s'agit du meilleur démarrage de l'année devant Ant-Man 3. Mais ce film centré sur Mario et consort est également le meilleur démarrage de l'histoire du studio Illumination et le meilleur démarrage de tous les temps pour une adaptation de jeu vidéo au cinéma. Pas mal, non ? Et ce succès continue ! Au 19 avril 2023, on comptait plus de 3,4 millions d'entrées en France. Au 24 avril, le film Super Mario Bros. a généré plus de 870 millions de dollars à travers le monde. Le milliard pourrait prochainement être atteint. Et contrairement à ceux de la presse, les retours du public sont extrêmement positifs. Carton plein pour Nintendo !