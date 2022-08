Avec sa trilogie Le Seigneur des anneaux, sortie entre 2001 et 2003, le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson a une place toute particulière dans le cœur des fans. Malgré tout, il semble bien que l'homme ne soit pas totalement à l'aise avec son travail. Ainsi, récemment invité sur le podcast The Hollywood Reporter's Awards Chatter , Jackson a révélé une information assez troublante.

On peut apprendre que Peter Jackson a tenté l'hypnose pour oublier sa saga cinématographique. En effet, Jackson a voulu voir le travail qu'il a créé comme un fan, sans rien en savoir au préalable, en mettant de coté son travail de réalisateur :

Lorsque nous tournions les films" Le Seigneur des anneaux ", j'ai toujours eu l'impression d'être la personne malheureuse qu' n'a jamais pu voir comme un film totalement inattendu", a déclaré le réalisateur et trois fois lauréat d'un Oscar.

En fait, j'ai sérieusement envisagé d'aller chez un hypnothérapeute pour oublier les films et le travail que j'ai fait au cours des six ou sept dernières années pour pouvoir m'asseoir et en profiter simplement.