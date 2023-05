Vous le savez, Gran Turismo, célèbre licence de jeu de simulation de courses auto, aura bientôt le droit à son adaptation sur grand écran. Le long-métrage, très attendu par les fans, est réalisé par Neil Blomkamp (District 9, Chappie) et mettra en scène un casting 5 étoiles. À l’affiche, on retrouve notamment Orlando Bloom (Le Seigneur des Anneaux, Pirates des Caraïbes), David Harbour (Stranger Things) ou encore Archie Madekwe (Midsommar, See) pour ne citer qu’eux. S’il est resté assez discret depuis son annonce, Gran Turismo passe la seconde et commence enfin à se montrer.

Gran Turismo au cinéma, c'est pour bientôt et c'est déjà prometteur

Aujourd’hui, c’est un nouveau teaser qui vient d’être partagé en ligne. L’occasion pour nous d’y découvrir quelques images inédites et d’autres déjà vues durant quelques secondes.

La première vraie bande-annonce arrivera quant à elle dès demain et devrait nous en montrer davantage.

Le film Gran Turismo est attendu dès cet été, le 11 aout 2023, au cinéma et nous contera l’histoire vraie de Jann Mardenborough. Un adolescent passionné de conduite automobile qui deviendra champion sur Gran Turismo 5 avant de se transformer en un véritable pilote et de briller par la suite en compétition. Difficile donc de faire une adaptation plus fidèle que ça, bien que le film se permettra très certainement quelques libertés. En tout cas, les premiers visuels promettent du beau spectacle et des courses intenses. Les bolides en tout cas, devraient être mis à l'honneur. Il n'y a plus qu’à espérer que l’adaptation atterrisse dans le haut du panier en flirtant avec le succès comme l’ont fait Sonic, Detective Pikachu et plus récemment encore le film Super Mario Bros, véritable carton mondial qui explose actuellement le box-office.

Rendez-vous donc demain pour la vraie grosse bande-annonce qui devrait très certainement nous en mettre plein la vue. Avis aux fans.

Et vous, ce film Gran Turismo vous intéresse ?