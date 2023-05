Disponible au cinéma depuis le début du mois d’avril 2023 chez nous, le film Super Mario Bros est un succès rutilant. Bien que moqué pour le doublage de Chris Pratt en V.O, et critiqué pour la mollesse de son intrigue (entre autres), le film reste un énorme carton. Le plombier en salopette empile ses pièces d’or et enregistre un record fou qui surpasse les derniers films Marvel.

Super Mario Bros fait un score fou au box-office et tutoie les grands

Super Mario Bros vient en effet de franchir le cap du milliard de dollars de recettes au box-office mondial et sans perdre sa casquette. Big N et le studio d’animation se frottent les mains, leur film est une vraie réussite.

Avec ce score, Mario écrase les derniers longs-métrages de l’écurie Marvel. Thor 4 : Love and Thunder par exemple, n’a empoché “que” 760 millions de dollars, Black Panther 2 : Wakanda Forever, 859 millions et Ant-Man 3 Quantumnia qui lui n’a même pas réussi à franchir la barre des 500 millions de dollars.

Pour l’heure donc, le film Super Mario Bros est la plus grosse réussite de 2023. C'est aussi le premier film adapté d'une licence de jeux vidéo à dépasser le milliard de dollars. Un record notable et qui devrait certainement augmenter encore puisque le film n’est pas encore sorti dans tous les pays, notamment au Japon qui vient juste de lui ouvrir ses salles obscures.

De la suite dans les idées ?

Il paraît donc évident que le plus célèbre des plombiers reviendra au cinéma prochainement, même si pour le moment, rien n’a été dit. Chris Pratt avait tout de même vendu la mèche concernant l'existence d'une scène post générique pouvant amener sur de nouvelles intrigues. C'est presque devenu une norme désormais.

En tout cas, Super Mario Bros montre une nouvelle fois qu’une bonne adaptation de jeux vidéo en film est possible. Détective Pikachu, Sonic ou encore la série The Last of Us (pour les exemples les plus récents) nous le prouve également bien, nos franchises phares peuvent tout à fait être portées sur petits et grands écrans, tant qu’il y a du talent derrière.

Et vous, vous avez vu le film Super Mario ? Partant pour une suite ?