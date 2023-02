Comme c'est souvent le cas avec un film Marvel, l'attente est très grande. Et Ant-Man 3 n'échappe pas à la règle, surtout après un excellent premier et second film. C'est d'autant plus important pour le MCU que ce long métrage marque le début de la phase 5 avant de voir revenir Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Début en apothéose ou au contraire décevant ? C'est ce que nous allons voir.

Petit flop ou belle surprise, quel regard porte la presse ?

Ant-Man 1 et 2 à droite, qui jugent Ant-Man 3 à gauche

Avec un budget de 130 millions de dollars, Ant-Man 3 n'a pas vraiment intérêt de se louper. Pour la presse française, les avis sont assez mitigés même si il y a aussi de bonnes surprises. Ainsi on commence par nos confrères de chez CineSérie pour qui le film relève un peu le niveau du MCU et qui parvient à divertir. Le journaliste nuance toutefois son propos en précisant que le film peine à marquer les esprits, aussi bien visuellement que scénaristiquement. Mi figue mi raison donc.

Pour FranceCulture, les références répétées à Star Wars ne suffisent pas à insuffler une âme au film, pire Ant-Man 3 perd même l'humour tant apprécié des deux premiers. Et ca ne s'arrête pas là... Le Parisien explique aussi que le long métrage a beaucoup perdu en humour par rapport au reste de la saga. Et c'est sans parler de la profusion d'effets spéciaux, qui ne laisse pas de répit aux spectateurs. Pour EcranLarge, c'est même une douche froide, il s'agit d'un "Vide subatomatique, d'une laideur faramineuse". Bref, un navet pour dire les choses simplement. Pour Première, c'est même catastrophique avec une note de 1/5 :

Aujourd’hui, son problème est qu’il n’a plus de grands héros à mettre en face. Captain America et Iron Man nous manquent cruellement.

L'avis des spectateurs, un poil différent ?

Chez les spectateurs, la critique ne semble pas moins acerbe et les mêmes reprochent ont tendance à revenir. Notamment sur le coté surenchère d'effets spéciaux, parfois inutiles :

Globalement, le film semble assez deceptif et ne semble pas faire honneur au début de la phase 5, qui pourtant marque un tournant dans le MCU :

Notons toutefois que sur AlloCiné la note spectateur est de 3,9/5 soit supérieure à la note presse de 2,5/5. Le mieux reste donc évidemment de se faire son propre avis. Ce qui est certain c'est qu'on est bien loin d'avoir une claque artistique avec Ant-Man 3. Il ne faut donc pas s'attendre au film de l'année pour le MCU, loin de là.