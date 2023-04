Cela fait désormais plus de trois semaines que Super Mario Bros., le film est en salles. Celui-ci se rapproche doucement des 900 millions de dollars de recettes et reçoit des critiques globalement dithyrambiques de la part du grand public. Pourtant, les premiers retours de la presse ne laissaient pas envisager un tel succès. En réalité, même Nintendo ne s'y attendait visiblement pas. C'est au moins le cas de Shigeru Miyamoto, l'une des figures emblématiques de la firme.

Super Mario Bros : un succès inattendu pour le film

Aujourd'hui âgé de 70 ans, Shigeru Miyamoto reste l'une des plus grandes figures de l'histoire du jeu vidéo. Très influent chez Nintendo, il est à l'origine de plusieurs de ses licences phares. Donkey Kong, Star Fox, The Legend of Zelda, F-Zero... L'homme a de l'imagination, mais il est surtout connu pour avoir cocréé la série de jeux Super Mario. Fortement lié au célèbre plombier, il a coproduit le film Super Mario Bros. aux côtés de Chris Meledandri. Le film d'animation s'apprête d'ailleurs à sortir au Japon ce jeudi 28 avril. A cette occasion, Miyamoto a pris la parole auprès de la presse nippone. Il en profite pour avouer qu'il ne s'attendait pas à un tel succès. Et s'il reconnaît qu'il existe un certain facteur chance, il remercie surtout la presse et ses mauvaises critiques.

Mon niveau d'attente était que ce film fasse aussi bien que [le parc à thème Super Nintendo World]. Mais j'ai été très surpris qu'il soit allé au-delà de ce que j'aurais pu imaginer quand il est enfin sorti. Vous avez besoin de chance pour atteindre un tel niveau de succès pour un film. Et si de nombreuses critiques à l'étranger ont donné au film des notes relativement faibles, je pense que cela a également contribué à sa notoriété et à son buzz. Shigeru Miyamoto, dans les colonnes de Nintendo Dream WEB (via VGC)

Les critiques de la presse (à gauche) et du public (à droite) au sujet de Super Mario Bros., le film, sur Rotten Tomatoes

Une autre icône du jeu vidéo pourrait avoir le droit à son propre film

Longtemps boudées, les adaptations de jeux vidéo se font de plus en plus qualitatives ces dernières années. Elles semblent également attirer un public de plus en plus large. Le film Super Mario Bros. et la série The Last of Us sortie plut tôt cette année n'ont fait que le trouver. Et si l'on savait que God of War et Horizon auraient le droit à leurs propres séries, on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi le cas d'une autre - ancienne - mascotte de PlayStation : Crash Bandicoot !

On ignore si le projet est officiel pour l'instant, car le studio Toys for Bob semble plutôt fait un appel du pied à Sony Pictures Animation. En attendant, les développeurs en ont profité pour dévoiler la cinématique d'intro de leur prochain jeu, Crash Team Rumble.