Dans quelques jours, Netflix, Prime Video et Disney+ vont dévoiler leur agenda officiel des nouveautés de février 2025. Il y aura entre autres la nouvelle série Zero Day avec Robert De Niro pour la plateforme au N rouge, la saison 3 d'Invincible chez Amazon, ou encore le show d'animation Pixar Gagné ou Perdu pour le service de la firme aux grandes oreilles. Mais l'abonnement de Warner Bros, Max, a coiffé tout le monde au poteau en annonçant l'intégralité des prochaines sorties de février 2025 avec le retour de l'une des meilleures séries HBO.

Tous les films Max de février 2025

Les nouveautés Max de janvier 2025 ne sont pas encore complètes et différents films sont attendus jusqu'au 31 à l'image des comédies françaises Case Départ et Le Crocodile du Botswanga, Escape from Pretoria ou encore le documentaire Angleterre 2003 : La victoire à tout prix. En attendant ces entrées inédites, on fait le tour des ajouts de février 2025. Quoi de neuf à retenir ? Le film de guerre Rescue Dawn avec Christian Bale (American Psycho, The Dark Knight...) dans le premier rôle. Ca raconte l'histoire vraie d'un pilote en 1965 à l'aube de la guerre du Vietnam, Dieter Dengler, dont l'avion est abattu au-dessus du Laos. Fait prisonnier suite à cela, il tentera de s'évader avec un autre allié.

L'horreur va également investir les sorties Max de février 2025 avec le long-métrage La Nonne 2. Bon, autant dire que vu le niveau du premier, on vous conseillera pas la vision de cette suite, mais si vous êtes curieux ou que vous voulez voir tous les contenus du Conjuring-verse... Il y aura aussi plusieurs documentaires, dont un sur la « Reine du disco » Donna Summer, ainsi que les comédies romantiques françaises Joséphine avec Marilou Berry, la fille de Josiane Balasko (Les Bronzés).

2/02 Cyclisme Grand Prix La Marseillaise - sport

5/02 Voyez comme on danse

7/02 Rescue Dawn

10/02 Fake Famous - documentaire

12/02 Joséphine Joséphine s'arrondit

13/02 La Nonne 2

14/02 Swiped: Hooking Up in the Digital Age - documentaire

19/02 Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part

21/02 16 ans ou presque Philomena

23/02 Love to love you, Donna Summer - documentaire

25/02 Pharmacy Road At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal - documentaire

26/02 The Normal Heart



Toutes les séries de février 2025

Max mise aussi beaucoup sur les documentaires, mais au format séries, dans les ajouts de février 2025. Un reportage sur l'un des meilleurs acteurs d'Hollywood, Kevin Spacey, qui a violemment chuté après des accusations de harcèlement et d'agressions sexuels et qui a été reconnu non coupable le 11 juin 2024. Si vous aimez le sport, Eurosport va également diffuser plusieurs championnats avec du ski, le biathlon et de la moto.

Le plat de résistance des nouvelles séries de février arrivera quant à lui le 17 février 2025 avec la saison 3 de The White Lotus. Pour ces nouveaux épisodes, la production déplace l'action en Thaïlande. « La première saison mettait l'accent sur l’argent, tandis que la deuxième était sur le sexe. Je pense que la troisième saison pourrait être une sorte de regard satirique et amusant sur la mort, la religion orientale et la spiritualité » avait déclaré Mike White, créateur de la série.

Dans l'agenda des nouveautés Max de février 2025, on trouve aussi Common Side Effects, une série d'animation pour adultes. « La série suit Marshall et Frances, deux anciens partenaires de laboratoire au lycée qui partagent un secret : Marshall a découvert le plus grand médicament du monde, un champignon qui peut guérir presque tout. Mais il ne sera pas facile de le diffuser dans le monde entier : la DEA (Drug Enforcement Administration), les grandes sociétés pharmaceutiques et les hommes d'affaires internationaux sont tous à leurs trousses pour les arrêter ».

3/02 Common Side Effects - série d'animation pour adultes The Vow - saison 1 & 2 - série documentaire Le Monde de Barney - saison 1 épisodes inédits - série jeunesse d'animation

4/02 The Murders at Starved Rock - série documentaire Championnats du monde de ski alpin - du 4 au 16 février 2025 avec Eurosport - sport

5/02 The Head - saison 1, 2 et 3 inédite

6/02 American Aryans : La traque des néo-nazis - série documentaire

7/02 Comment j'ai quitté l'Opus Dei - série documentaire

12/02 Championnats du monde de Biathlon - du 12 au 24 février avec Eurosport - sport



17/02 The White Lotus - saison 3 Last Week Tonight with John Oliiver - saison 12 - late-show satirique Cyclisme UAE Tour - du 17 au 23 février avec Eurosport - sport Batwheels - épisodes inédits - série jeunesse d'animation Jellystone - épisodes inédits - série jeunesse d'animation

18/02 Mind Over Murder - série documentaire

21/02 The Pack - saison 1 à 3

22/02 Championnats du monde Superbike - 22-23 février avec Eurosport - sport

25/02 Kevin Spacey Unmasked - série documentaire

26/02 Eyes on the prize - série documentaire Championnats du monde de Ski nordique avec Eurosport - sport

27/02 Coyotl : Hero and Beast Humain vs Hamster - émission de divertissement



Source : Max France.