Pour cette seconde moitié de janvier 2025, Max mise sur l’humour et la nouveauté pour tenir tête à Disney+, Netflix et Prime Video. On aura donc le droit à deux comédies françaises ainsi que deux séries, dont une nouveauté qui devrait attirer les curieux.

Les films Max de la semaine du 20 au 26 janvier 2025

C’est la France qui est à l'honneur sur Max aujourd’hui avec deux comédies portées par les comédiens et humoristes Fabrice Eboué et Thomas Ngijol. Le premier c’est Case départ qui nous fait suivre deux frères, des escrocs, qui se retrouvent catapultés dans le passé à l’époque où l’esclavage était monnaie courante. Quant au second film, toujours avec le même duo, il s’agit du Crocodile de Botswanga. Là, il est question d’un dictateur farfelu qui fait venir un homme dans son pays pour assouvir ses caprices. Deux films Max bourrés d’humour où les vannes fusent et font mouche la plupart du temps.

24/01 CASE DEPART - Film LE CROCODILE DU BOTSWANGA - Film



Les séries de la semaine du 20 au 26 janvier 2025

Changement de ton en revanche du côté des séries. Il y a bien We Baby Bears pour les enfants qui donnera le sourire, mais l’autre série est quant à elle beaucoup plus sombre. C.B. Strike : the Ink Black Heart est une série thriller policière qui nous embarque dans une enquête sombre sur le meurtre d’un artiste victime de harcèlement en ligne. Cette série Max est une adaptation des romans policiers Comoran Strike, où l’on suit les enquêtes d’un vétéran de guerre hanté par de nombreuses séquelles psychologiques qui met ses talents à contribution en tant que détective. Cette nouvelle saison était très attendue par les fans qui suivent la saga depuis 2017 déjà. Elle arrive donc cette semaine sur Max.