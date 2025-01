Quels sont les films, séries, docs et émissions à regarder en février 2025 sur Disney+ ? Voici les premières sorties confirmées avec le lancement attendu d'une série pour petits et grands.

Après les sorties confirmées en février 2025 de Netflix et Prime Video, direction le service Disney+ de la firme aux grandes oreilles pour un avant-goût des prochaines nouveautés. Dans les futurs ajouts de janvier 2025, la plateforme prévoit de faire plaisir à ses abonnés avec les films Paddington, la comédie horrifique Nightbitch avec Amy Adams, ou encore la série d'animation Your Friendly Neighborhood Spider Man. Quid des longs-métrages, séries, documentaires et émissions du mois prochain ? Les voici mais gardez à l'esprit que ce n'est pas le line-up final. Pour cela, il faudra attendre la fin janvier.

Les sorties films Disney+ confirmées de février 2025

Le premier film confirmé sur Disney+ en février 2025 est un peu particulier puisque ce n'est pas un long-métrage à proprement parler, mais une comédie musicale basée sur une licence culte : Le Roi Lion. Un spectacle qui a cartonné partout dans le monde, et qui est encore joué en France au Théâtre Mogador jusqu'au 26 juin 2025. La captation qui sera diffusée est très récente dans la mesure où le tournage a eu lieu en mai 2024 lors d'un show à l'Hollywood Bowl de Los Angeles.

« L'émission spéciale « Le Roi Lion au Hollywood Bowl » célèbre les 30 ans d'évolution du Roi Lion. Du film d'animation original de 1994 à la comédie musicale de Broadway récompensée par un Tony Award en 1998, en passant par le film dramatique en prises de vue réelles de 2019 ». Durant ce concert, qui sera disponible sur Disney+ le 7 février 2025, vous pourrez voir sur scène Lebo M, Jeremy Irons, Nathan Lane, Jason Weaver, Ernie Sabella, Billy Eichner, Heather Headley, Bradley Gibson, ainsi que les invités spéciaux North West et Jennifer Hudson.

7/02 Le Roi Lion en live - spectacle musical



Les sorties séries confirmées de février 2025

Les Kardashian seront également de retour dans les nouveautés Disney+ avec la saison 6 de l'émission phare de téléréalité. « Inquiètes pour leur avenir et hantées par leur passé, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall, Kylie et Kris ont dû compter les unes sur les autres pour assumer leurs rôles de mères et de femmes d’affaires et surmonter les obstacles liés à leur vie toujours plus compliquées ».

Si vous n'avez aucun affect avec l'une des familles les plus riches au monde, Disney+ sortira enfin la série d'animation Gagné ou Perdu de Pixar, qui aurait être lancée en 2024 avant d'être repoussée. D'après le directeur créatif de Pixar, cette série inédite montrera tout le savoir-faire du studio en matière de « récits audacieux et imaginatifs, un humour ravageur et des personnages auxquels tout le monde peut s’identifier ». On suivra les destins croisés de différents personnages qui auront chacun leur façon d'appréhender un match de softball. Il y aura au total huit épisodes et donc huit points de vue. Ce sera disponible le 19 février 2025 sur Disney+.

6/02 Les Kardashian - saison 6 - émission téléréalité

19/02 Gagné ou perdu - série d'animation Pixar



Source : Disney Plus France.