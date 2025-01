Voici toutes les nouvelles sorties Netflix confirmées jusqu'à maintenant pour le mois de février 2025 avec les nouveaux films et documentaires, ainsi que les séries et émissions. Il y a du lourd.

Comme chaque mois, on vous propose de découvrir en avant-première les prochaines sorties confirmées sur Netflix, Prime Video, Apple TV+ et Disney+. Avant cela, n'oubliez pas les nouveautés de janvier 2025 ne sont pas encore toutes disponibles, et certains programmes à voir ce mois-ci sont arrivés ces dernières heures. On peut par exemple citer la trilogie Retour vers le Futur, le nouveau film original Back in Action, Castlevania Nocturne Saison 2 ou encore XO, Kitty Saison 2. Pour patienter jusqu'à l'agenda complet des ajouts, voici les nouveautés connues Netflix de février 2025.

Les sorties films Netflix confirmées de février 2025

Quoi de neuf en février 2025 sur Netflix au rayon des nouveaux films ? Un vrai chef d'oeuvre d'animation arrive dès le 1er février 2025 sur la plateforme de streaming vidéo : Le Garçon et le Héron. Il s'agit de la dernière pépite d'Hayao Miyazaki avec le studio Ghibli qui a encore ému des millions de personnes à travers le monde. Un projet qui a battu des records comme le film Five Nights at Freddy's avec Josh Hutcherson (Hunger Games) et Matthew Lillard (Scream), qui adapte la célèbre franchise de jeux d'horreur, et qui sera ajouté dans les semaines à venir.

Les nouvelles sorties Netflix confirmée de février 2025 font également revenir une licence culte The Witcher, mais pas pour la saison 4 de la série live-action. Non, ici, il est question du film d'animation The Witcher : Les Sirènes des abysses. Si vous cherchez une comédie, Baby Bluff avec Amy Schumer, Jillian Bell ou encore Damon Wayans Jr (Ma famille d'abord) sera disponible au début du mois.

1/02 Le Garçon et le Héron - film d'animation du studio Ghibli Complètement cramé ! Flo

5/02 Baby Bluff Venise n'est pas en Italie

8/02 Five Nights at Freddy's

11/02 The Witcher : Les Sirènes des abysses - film d’animation

12/02 Lune de miel avec ma mère

13/02 La Dolce Villa



Les sorties séries confirmées de février 2025

Quelles seront les nouveautés séries Netflix de février 2025 ? Le légendaire Robert De Niro sera l'un des leaders de Zero Day. Un show télévisé créé par Eric Newman (Narcos, Narcos Mexico) qui raconte l'histoire d'un ancien président des États-Unis, George Mullen (Robert De Niro), qui est appelé après une cyberattaque ayant causé la mort de 3 402 personnes. Une mission qui l'emmènera à naviguer entre ce drame et les théories du complot autour. « Zero Day pose la question qui occupe tous les esprits : comment déceler la vérité dans un monde en crise qui semble déchiré par des forces qui échappent à notre contrôle ? Et à une époque où fleurissent subterfuges et théories du complot, dans quelle mesure ces forces sont-elles le résultat de nos propres actions, voire le fruit de notre propre imagination ? »

Apple Cider Vinegar sera l'une des ajouts Netflix de février 2025 à surveiller. Il s'agit d'un show TV avec Kaitlyn Dever qui jouera Abby dans la série The Last of Us. Le scénario suit deux jeunes femmes instagrameuses gravement malades qui se soignent par la santé et le bien-être, et qui en font part à leurs abonnés. Mais il y a un problème puisque tout est faux. « Reposant sur un mensonge, elle raconte l'essor et la chute d'un empire du bien-être, l'environnement qui a permis son ascension et les personnes qui ont provoqué sa ruine ». Ce qui fait penser aux « influvoleurs » en France. La partie 3 de la Cobrai Kai Saison 6 sera également disponible le mois prochain sur Netflix.

1/02 Ghosts : Fantômes à la maison

5/02 À leurs trousses : Bear Grylls contre les célébrités - émission de téléréalité Une traque américaine : O.J. Simpson - série documentaire

6/02 Apple Cider Vinegar - saison 1 Cassandra - mini-série Meurtres à Åre - saison 1

7/02 Entrevias - saison 2 Inde et Pakistan : Les meilleurs ennemis du cricket - série documentaire

13/02 Cobra Kai - saison 6 partie 3 et dernière. Après, c'est les adieux de la série

14/02 I Am Married… But! - saison 1 Valeria - saison 4 Love is Blind - saison 8 - émission de téléréalité

19/02 L’histoire de ma famille - saison 1

20/02 Zero Day - saison 1 avec - nouvelle série avec Robert de De Niro

28/02 Bastion 36



