L'une des séries Max à succès de ces dernières années est enfin prête à faire son grand retour très bientôt. La plateforme a révélé la date de sortie et des extraits avec une belle brochette d'actrices et d'acteurs.

C'est la période des annonces pour Max. Après les cartons de House of the Dragon ou The Penguin, et bien d'autres, le service SVOD de Warner a confirmé le retour de l'une des meilleures séries du catalogue. La saison 5 d'Harley Quinn débarque dès le 16 janvier 2025. Une série d'animation qui connaît un fort succès, notamment pour le ton employé qui destine le show télévisé avant tout aux adultes. Mais à l'approche de 2025, la plateforme montre qu'elle a en évidemment sous le coude pour ses abonnés avec un premier aperçu pour le retour de l'une des meilleures séries.

Cette série qui est une pépite revient sur Max en 2025

Comme chaque année, ou presque, les plateformes de streaming vidéo font revenir leurs séries phares pour de nouvelles saisons. Si Harley Quinn a déjà trouvé sa place dans l'agenda Max de 2025, Warner doit encore statuer sur la saison 3 d'Euphoria qui va entrer en tournage à la mi-janvier. Mais en coulisses, le service a travaillé sur le retour de l'une de ses meilleures séries : The White Lotus. Une fiction qui est une satire des riches et en particulier de leurs vacances.

Après avoir déposé ses valises à Hawaï et en l'Italie, la série Max prend un vol direct pour l'Asie et la Thaïlande. « La première saison mettait l'accent sur l’argent, tandis que la deuxième était sur le sexe. Je pense que la troisième saison pourrait être une sorte de regard satirique et amusant sur la mort, la religion orientale et la spiritualité » avait déclaré Mike White, le créateur de The White Lotus.

Comme pour les deux premières saisons, cette série Max compte rayonner entre autres par son casting. Pour ces nouveaux épisodes, The White Lotus a rassemblé Walton Goggins (The Shield, la série Fallout...), Aimee Lou Wood qui a été une tête d'affiche de la série Netflix Sex Education, Michelle Monaghan (Source Code, Mission Impossible 3), Parker Posey (Scream 3, Beau is Afraid), Sarah Catherine Hook qui est actuellement dans l'adaptation télévisée de Sex Intentions (Cruel Intentions) sur Prime Video et bien d'autres. En plus des extraits prometteurs, Max a délivre une date de sortie. La saison 3 de The White Lous sera disponible à partir du 17 février 2025.

Source : Max France.