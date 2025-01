Découvrez une partie de l'agenda des nouveautés Prime Video de février 2025 avec deux énormes séries appréciées et un remake de l'un des plus grands succès de la plateforme.

Quelles seront les futures sorties des services SVOD comme Netflix, Disney+, Apple TV+ et Prime Video ? En cette fin de semaine, la plateforme de streaming vidéo d'Amazon a complété sa sélection de films avec le biopic Inarrêtable (Unstoppable), et Gran Turismo. Le long-métrage qui raconte l'histoire de Jann Mardenborough, l'un des vrais vainqueurs du concours GT Academy de Nissan et PlayStation, qui permet de passer du virtuel au réel en décrochant un contrat de pilote de course. C'est bourré de défauts, mais certains plans sont plutôt réussis et l'on aurait aimé que les séquences soient plus homogènes tout au long du film.

Les sorties films Prime Video confirmées de février 2025

Les films confirmés sur Prime Video en février 2025 jusqu'à présent ne risquent pas de se cannibaliser. En effet, pour l'instant, seul À Contre-Sens : Londres a été annoncé officiellement dans les nouveautés du mois prochain. À Contre-Sens est une adaptation cinématographique du roman espagnol Culpa Mía écrit par Mercedes Ron. Pour situer un peu le délire, on pourrait comparer cela à un mélange entre Fast and Furious et la saga After disponible également sur Amazon Prime Video. On a donc des jeunes qui font la fête, des courses illégales en pleine rue et qui finissent par se rapprocher.

À l'heure actuelle, Amazon Prime Video a sorti À Contre-Sens 1 & 2 avec Nicole Wallace et Gabriel Guevara, et s'est offert parmi ses plus gros cartons, notamment pour des productions non anglophones. Le prochain long-métrage London est une version anglaise du premier film et y ressemble par conséquent furieusement, mais avec de nouveaux acteurs. À Contre-Sens Londres a délivré une première bande-annonce avant son lancement le 13 février 2025 en exclusivité sur Prime Video.

13/02 À Contre-Sens : Londres



Les sorties séries confirmées de février 2025

À ce stade, pas de panique, il y aura bien plus de films dans les nouvelles sorties de février 2025. En revanche, vous pouvez déjà sortir votre agenda pour ne pas manquer les retours d'énormes séries qui font partie des gros succès de la plateforme SVOD d'Amazon. On commence avec la saison 3 d'Invincible qui sera disponible le 6 février 2025 aux côtés d'un show inédit, Clean State.

« Mark Grayson commence une nouvelle vie en tant que meilleur super-héros de la Terre avec un tout nouveau costume, une nouvelle relation et un acolyte. Mais il faut parfois faire face à son passé pour protéger l'avenir et les personnes que l'on aime ». En plus d'Invincible Saison 3, Reacher Saison 3 sera l'une des nouveautés Prime Video de février 2025. Dans ces épisodes, Jack Reacher (Alan Ritchson) tombera « au cœur d'une vaste entreprise criminelle alors qu’il essaie de sauver un informateur sous couverture de la DEA ». Il sera aussi confronté à des affaires non réglées dans sa vie, et n'hésitera toujours pas à fracasser ses adversaires. À voir le 20 février 2025 sur Amazon Prime Video.

6/02 Invincible - saison 3 - série d'animation Clean State - saison 1

14/02 Soltos no Carnaval - saison 1 - série téléréalité

20/02 Reacher - saison 3

27/02 House of David - saison 1 Su Majestad - saison 1



