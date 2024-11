Le manga Kaiju No. 8 fait une grosse annonce pour ses fans et les curieux de son univers. Si ça n’enthousiasmera pas tout le monde au premier abord, une belle surprise devrait finalement réjouir le plus grand nombre.

Alors que plusieurs mangas-phares de ces dernières années tirent leur révérence les uns après les autres — nous vous parlions encore hier de My Hero Academia — la relève semble bien assurée. Parmi les nouvelles séries qui cartonnent depuis quelques temps, on ne peut pas passer à côté de Kaiju No. 8. Écrit par Naoya Matsumoto, cette œuvre sombre et spectaculaire cumule déjà des chiffres de vente colossaux en seulement 4 ans d'existence, avec plus de 16 millions d'exemplaires écoulés. Un nouveau projet vient d'être annoncé, ça va intéresser certains.

Kaiju No 8 va en mettre plein les yeux

Kaiju No. 8 a réserve décidément de belles nouvelles pour les fans cette année ! Rappelez-vous, l'été dernier, on nous annonçait enfin le retour de l'anime pour une saison 2 en 2025. Après avoir mis une claque à tout le monde avec des visuels aux petits oignons concoctés par TOHO Animation, la suite était évidemment très attendue. Mais, on n'est pas encore... et le manga va avoir de quoi nous préparer à cette sortie.

De fait, un film spécial se prépare actuellement. Ce ne sera pas le film qui convaincra le plus de fans, même s'il a des arguments en sa faveur. Qu'on vous explique : comme on a déjà pu le voir pour d'autres séries très connues, à l'instar de Boruto, il s'agira d'un film récapitulatif de la saison 1. Les 12 épisodes seront donc condensés pour tenir en un long-métrage qui sera diffusé dans près de 32 salles japonaises à partir du 28 mars 2025, et ce pour une durée de trois semaines.

Affiche officielle du film Kaiju No.8. © Naoya Matsumoto / TOHO Animation

Ce sera donc une belle manière pour celles et ceux qui ne sont pas encore familiers de l'univers de plonger dans Kaiju No. 8. Même les fans y trouveront leur compte. Ce genre de remontage permet, généralement, de retirer certaines longueurs. Qui plus est, c'est aussi l'occasion de redécouvrir l'anime sur grand écran pour une expérience encore plus captivante.

Cependant, ce qui intéressera surtout les connaisseurs, ce sont les éléments inédits. Eh oui ! Le film Kaiju No. 8 inclura un épisode spéciale intitulé « Hoshina's Day Off » (soit « Le Jour de repos d'Hoshina » en VF). Cela veut dire que nous aurons droit à quelques nouveautés à propos de ce personnage éponyme. Cet épisode a été co-écrit par des auteurs de choix, à savoir Yuto Tsukuda (Food Wars) et Yuichiro Kido (Dr. Stone).

Pour le moment, on ignore si le film Kaiju No. 8 aura droit une diffusion en dehors des frontières japonaises. Il n'est donc pas certain qu'il sera de passage dans nos salles obscures, comme ce fut le cas pour Demon Slayer par exemple. Toutefois, on ne devrait pas avoir à s'inquiter quant à sa disponibilité en France, au moins sur les plateformes de SVOD. On a confiance en Crunchyroll, diffuseur attitré de l'anime, pour nous régaler en 2025.