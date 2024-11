Les fans de My Hero Academia font face à une période compliquée. Eh oui ! La fin d'un manga n'est jamais une grande partie de plaisir à vivre. Le dernier chapitre de l'œuvre de Kōhei Horikoshi ont été publiés dans le Weekly Shonen Jump pas plus tard que cet été. Heureusement, tout n'est pas encore absolument terminé. Le plaisir se poursuit encore un peu, notamment au travers de l'anime. Mais ce n'est pas tout : une grosse surprise arrive.

My Hero Academia n'a pas encore tout à fait tiré sa révérence

La fin de My Hero Academia est un véritable événement. Après Demon Slayer ou encore L'Attaque des Titans, c'est un énième titre-phare de ces dernières années qui s'achève. L'aventure de Deku et de ses camarade dotés d'Alter a fait battre le cœur des fans pendant une décennie entière, de 2014 à 2024. Au dernier comptage en avril 2024, on comptait plus de 100 millions d'exemplaires vendus, faisant du manga un des plus vendus au monde.

Et la folie MHA n'est pas encore prête de se terminer. Il reste un dernier chapitre à écrire. Ou, plutôt, à lire. Car il est déjà prêt à paraître. De fait, le tome 42 du manga sortira le 4 décembre prochain au Japon. Or, d'après les dernières informations, il réserverait une très belle surprise aux fans après la publication du chapitre 430 en août dernier.

Ainsi, on a découvert hier la couverture de nouveau tome, le tout dernier de My Hero Academia. La première chose que les fans constateront avec joie, c'est que l'illustration reprend explicitement celle du tout premier tome. Voilà une belle façon de conclure l'histoire d'Izuku Midoriya. Mais, autre chose va encore davantage faire plaisir aux lecteurs.



© Kōhei Horikoshi / Shūeisha

Il semblerait que ce tome 42 contienne des pages inédites, 38 au total. Probablement divisée en plusieurs chapitres, elles raconteront l'« après » My Hero Academia. Plutôt que de proposer une suite directe, l'auteur aura donc préféré une conclusion sous forme d'épilogue en quelque sorte. Le contenu détaillé n'est pas encore connu. Cependant, fort est à parier qu'il ira droit au cœur des fans de la première heure après la sortie du dernier film MHA.