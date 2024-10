À la veille d'un nouveau mois, tous les regards se tournent vers les agendas des plateformes de SVOD ! Que ce soit sur Netflix, Max, Disney+ ou Prime Video, le public attend impatiemment de découvrir quelles nouveautés arriveront dans leur catalogue. Évidemment, cela vaut aussi pour les plateformes spécialisées telles que Crunchyroll. Découvrez avec nous le programme en simulcast qui vous attend en matière d'anime pour tout le mois de novembre.

De très gros licences pour un max d'action sur Crunchyroll

Crunchyroll s'est incontestablement imposée comme la plateforme de référence en matière de de japanimation. Plus encore, elle s'ouvre de plus en plus à des adaptations de webtoon coréens, comme True Beauty dont la diffusion continue en novembre, ou même des productions chinoises comme Another Journey to the West. Par cette diversité, son catalogue est assurément un des plus riches en matière d'anime.

Mais, pour le mois de novembre, on peut dire que la plateforme mise en grande partie sur des valeurs sûres. Ainsi, on retrouvera à nouveau de grands représentants du shonen nekketsu, à commencer par la nouvelle série Dragon Ball Daima. En parallèle, My Hero Academia poursuit la diffusion de sa saison 7 en vf tous les samedis. Enfin, nous retrouverons des titres plus récents qui ont fait leur preuve comme Dan Da Dan, Blue Exorcist, Blue Lock et Shangri-La Frontier. Cependant, le clou du spectacle sera assurément le remake de l'arc des Hommes-Poissons de One Piece.

Calendrier simulcast de novembre sur Crunchyroll

Lundi : Bananya Around the World | vo à 9h (de retour le 11 novembre) Nina the Starry Bride | vo à 15h Ron Kamonohashi [saison 2] | vo à 15h30 Criminelles fiançailles | vo à 15h45 Arifureta [Saison 3] | vo à 16h The Most Notorious “Talker” | vo à 17h Natsume's Book of Friends [saison 7] | vo à 18h Seirei Gensouki [saison 2] | vo à 18h30 / vf à 18h40 After-school Hanako-kun | vo à 19h

Mardi : A Terrified Teacher at Ghoul School! | vo à 15h30 I'll Become a Villainess Who Goes Down in History | vo à 16h / vf à 22h Tying the Knot with an Amagami Sister | vo à 16h30 / vf à 21h TASUKETSU -Fate of the Majority- | vo à 20h

Mercredi : Le puissant dragon végan [saison 2] | vo et vf à 4h Acro Trip | vo à 14h15 To Do-Over Damsel | vo à 14h30 Re:ZERO [saison 3] | vo à 15h30 Sengoku Youko | vo à 16h30 The Prince of Tennis II U-17 World Cup Semifinal | vo à 17h True Beauty | vo à 17h30 — vf à 23h Delico's Nursery | vo à 18h KamiErabi GOD.app [saison 2] | vo à 18h25 Alya Sometimes Hides Her Feelings | vo à 20h



Jeudi : Kinokoinu Mushroom Pup | vo à 14h DanMachi V | vo à 14h15 Negative Positive Angler | vo à 14h30 365 Days to the Wedding | vo à 16h30 DAN DA DAN | vo et vf à 17h Mecha-Ude | vo à 17h30 Good Bye, Dragon Life | vo à 18h15 Trillion Game | vo à 18h45 Another Journey to the West | vo à 19h30

Vendredi : True Beauty | vj à 16h SAO: Gun Gale Online II | vo à 17h30 Dragon Ball Daima | vo à 18h THE iDOLM@STER SHINY COLORS [saison 2] | vo à 18h30 The Stories of Girls Who Couldn't Be Magicians | vo à 19h30



Samedi : Demon Lord, Retry! R | vo à 15h15 Blue Lock [saison 2] | vo à 17h / vf à 21h Demon Lord 2099 | vo à 17h30 Blue Exorcist -Beyond the Snow Saga- | vo à 18h / vf à 23h The Healer Who Was Banished From His Party | vo à 19h30 You are Ms. Servant | vo à 19h45 My Hero Academia [saison 7] | vf à 20h The Elusive Samurai | vf à 20h30

Dimanche : One Piece Log: Fish-Man Island Saga | horaire à confirmer Wonderful Precure! | vo à 2h30 (retour le 10 novembre) Shangri-La Frontier [saison 2] | vo à 10h30 TsumaSho | vo à 14h45 Tower of God [saison 2] | vo à 15h — vf à 21h As a Reincarnated Aristocrat [saison 2] | vo à 16h15 Narenare: Cheer for you! | vo à 18h30 Let This Grieving Soul Retire | vo à 16h30 Puniru is a Kawaii Slime | vo à 16h45 MF GHOST [saison 2] | vo à 17h