La compétition est rude du côté des plateformes de SVOD plus traditionnelles. Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV ou même Max se tirent tous la bourre pour attirer des millions d’abonnés. Crunchyroll n’a pas ce problème et s’est imposé comme LE site de référence pour les fans d’anime. Seul le petit français ADN parvient encore à lui tenir tête, mais son rival déniche presque constamment les plus grosses exclusivités. L’une de ses séries phares arrive bientôt à son terme et on en sait désormais plus sur sa conclusion.

Bientôt la fin d'une série appréciée sur Crunchyroll

La plateforme sera encore au rendez-vous pour l’un des cartons de la japanimation. L’aventure a débuté en 2019 pour l’anime Dr. Stone et elle en grande pompe en 2025. À l’occasion du Stone Festival 2024 , dédié à la licence, les comptes officiels ont annoncé que la quatrième et ultime saison marchera sur les pas de l’Attaque des Titans et consorts en se coupant en trois parties sans donner plus de précisions. On imagine qu’il y aura un temps d’attente entre chacune d’entre elles. De plus amples informations seront livrées à mesure que la production avance. Crunchyroll aura une nouvelle fois la main sur les droits de diffusion. La branche française doit encore confirmer si elle sera en simulcast par chez nous.

Shuhei Matsushita, réalisateur de la troisième saison, et le studio d’animation TMS Entertainment reprendront du service pour le grand final de l’anime. Le reste de l’équipe créative n’a pas encore été précisé. En parallèle de cette annonce, une première affiche promotionnelle de la saison 4 de Dr Stone a été partagée. Elle met en scène un Senku Ishigami plus aguerri aux côtés de sa version jeune, tous deux observant la lune et le ciel étoilé. La communauté et les abonnés de Crunchyroll semblent cependant partagés par ce découpage. Les otakus se disent en effet lassés de voir les dernières saisons de leurs animes préférés hachurés en tellement de parties que cela en devient presque incompréhensible. Rendez-vous dans tous les cas en 2025 sur Crunchyroll pour découvrir la fin de la série.

Première affiche de la saison 4 de Dr Stone ©Crunchyroll

Source : Crunchyroll