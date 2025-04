Avengers Doomsday est désormais en production. Une annonce faite à l'issue d'un live de plus de cinq heures. Cette mise en scène légèrement longue avait pour objectif de révéler au compte-goutte une partie du casting de la future réunion des super-héros. Oui, une partie, car comme teasé par Robert Downey Jr et Marvel Studios, il reste des surprises à révéler. « C'est ce qu'on appelle une belle brochette de talents. En fait, c'est plutôt une rangée, mais une rangée très longue. Ca doit être bon, non ? Robert Downey Jr, il y a toujours de la place pour plus » a indiqué un échange entre l'ancien Tony Stark et Marvel sur Instagram.

Avengers Doomsday a encore des places libres. Qui veut en être ?

La première partie du casting d'Avengers Doomsday est connue, et forcément, elle a fait des heureux et des déçus. Il est souvent compliqué de contenter tout le monde, et il faudra attendre de savoir ce que Marvel a encore dans sa manche pour réellement juger ce line-up de super-héros. La société n'a pas encore fixé de nouveau rendez-vous, mais la Comic-Con 2025 de San Diego, qui aura lieu du 24 au 27 juillet 2025, pourrait être le lieu adéquat. À moins que la firme préfère organiser un autre livestream à rallonge. Dans tous les cas, Kevin Feige, le président de Marvel Studios, a reconfirmé que le casting d'Avengers Doomsday n'était pas complet.

Qui manque à l'appel ? La liste peut être longue. Du côté des X-Men par exemple, on peut se poser la question de la présence de Hugh Jackman, alias Wolverine, qui a repris son costume pour Deadpool & Wolverine. De même, Halle Berry, qui a incarné Tornade au cinéma, sera t-elle rappelée ? On croise les doigts car elle a montré à travers son rôle dans le troisième film John Wick qu'elle avait encore du répondant.

Au cours du CinemaCon 2025 de Las Vegas, Kevin Feige a posé le contexte d'Avengers Doomsday qui veut en mettre plein la vue et va mettre le paquet, c'est acté ! « Avengers Doomsday se focalisera sur les Avengers, les Wakandais, les 4 Fantastiques, les Thunderbolts et les X-Men originaux qui feront combattront Doctor Doom (Docteur Fatalis) ». Ce qui laisse rêveur si tout ce petit monde finissent par se partager de grosses scènes d'action.

Source : CinemaCon 2025 via DiscussingFilm.