Demon Slayer, c'est l'un des animes qui a fait le plus de bruit ces dernières années. Son animation, signée Ufotable, a notamment été saluée à de nombreuses reprises. Fort de son succès, un film a même vu le jour dans nos salles obscures en 2020, et ce fut un beau carton. D'une manière générale, c'est une œuvre très appréciée. Néanmoins, en ce moment, les fans ne sont pas aux anges. Pour cause, un nouveau long-métrage est arrivé au cinéma les 25 et 26 février 2024, mais il est loin de faire l'unanimité. Les gens sont visiblement en colère pour une raison bien précise.

Demon Slayer se fait détruire par les spectateurs, pourquoi ?

Un peu de contexte est nécessaire. Il ne s'agit pas d'un film prenant la même forme que Le Train de l'Infini. Demon Slayer : En route vers l'entraînement des Piliers possède un format assez particulier, et qui n'est pas au goût de tout le monde. En effet, il comprend le dernier épisode de la saison 3 et le premier épisode de la saison 4, chacun avec une durée avoisinant les 40 minutes. Le problème, c'est que ça n'en fait pas un long-métrage complet, puisqu'il n'y a qu'un seul épisode inédit. Au vu du prix de la place de cinéma, la pilule a du mal à passer chez certaines personnes.

On a donc surtout affaire à une avant-première pour le début de la saison 4. Forcément, une partie des fans a eu l'impression de s'être fait avoir, mais ce n'est pas un avis partagé par tous. D'autres comprennent les critiques, mais ont tout de même été satisfaits de l'événement. Vous l'aurez compris, deux camps se sont formés, et ça divise grandement la communauté. Quoi qu'il en soit, la colère des gens se fait ressentir, d'autant plus que ce n'est pas la première fois que ça arrive pour Demon Slayer.

Eh oui, souvenez-vous, l'arc du Village des Forgerons a eu droit au même traitement. En Route vers le village des forgerons est un film qui regroupe les deux derniers épisodes de la saison 2, avec en plus le premier épisode de la saison 3. A l'époque, ça n'avait pas vraiment plu, avec les fans qui ne comprenaient pas trop l'intérêt d'un tel format. Le fait que l'histoire se soit répété demeure donc un choix jugé comme étant plutôt... étrange. En tout cas, ça n'a rien enlevé à l'engouement autour de la suite de Demon Slayer, prévue pour le mois d'avril 2024.