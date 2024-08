Crunchyroll sera encore au rendez-vous pour une série qui cartonne à travers le monde ! La plateforme de SVOD spécialisée dans la japanimation se démarque en proposant un catalogue rempli des dernières nouveautés en termes d'anime, preuve en est encore le line-up du mois d'août. Mais, là, c'est du très gros qu'elle va accueillir, vous allez adorer.

Un des plus gros cartons de ces dernières années confirmé sur Crunchyroll

Alors que certains anime approchent de leur fin, à l'instar de My Hero Academia et Demon Slayer, d'autres n'en sont qu'à leurs débuts, mais on déjà conquis leur public. C'est le cas de Kaiju No. 8, le manga de Naoya Matsumoto. Véritable phénomène, l'histoire suit Kakfa Hibino, un membre des Forces de défense contre les Kaijus dans un Japon futuriste ravagés par ces monstres géants.

Après le succès record du manga, la première saison de la série a reçu un accueil dithyrambique. Les audiences ont bien évidemment suivi, en faisant l'une des plus regardées et des plus appréciées de ces dernières années. Dès lors, la suite est attendue de pied ferme par des milliers de fans.

C'est donc avec une clameur exceptionnelle que l'annonce de la saison 2 a été accueillie. Le studio TOHO Animation, qui réalisation la série, vient de dater la sortie pour 2025. Dans la foulée, Crunchyroll a confirmé une bonne nouvelle : Kaiju No. 8 sera proposé en simulcast sur la plateforme en même temps que sa diffusion au Japon.

Pour la peine, le trailer d'annonce nous replace bien dans le contexte. On y voit les terribles Kaiju No. 9 et 10, qui donnent du fil à retordre au protagoniste. Pour les néophytes, cela ne vous aura pas échappé : le sang et l'action sont au rendez-vous ! Il y a également une petite vibe à la Evangelion dans l'esthétique qui pourrait plaire à certains. Alors, mettez-vous dans le bain dès maintenant en découvrant la saison 1 sur Crunchyroll afin d'être prêt pour 2025.