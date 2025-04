Le prochain film Predator fait déjà parler de lui, et d’après ce que l’on sait pour le moment, il pourrait bien tout chambouler… voire carrément diviser les fans de la franchise.

C’est une annonce qui a surpris tout le monde. Lors du CinemaCon 2025, Predator: Badlands s’est dévoilé à travers une première vidéo exclusive. Et autant le dire tout de suite : cette nouvelle version de la franchise casse les codes. Pour la première fois, le célèbre chasseur pourrait bien être… du côté des humains. Et ça divise.

Un Predator différent, une histoire inédite

Sur scène, c’est Elle Fanning qui a présenté le film. Elle y incarne le personnage principal, mais dans un rôle très différent de ce qu’on attend d’un film Predator. Elle l’a dit elle-même : “Je ne suis pas la proie. Je m’allie avec le Predator.”

Et c’est bien ce qui rend ce film si original. Le Predator, jeune et banni de son clan, atterrit sur une planète hostile. Il y fait équipe avec un humain, ou plutôt humaine, pour survivre. Ensemble, ils vont affronter des créatures gigantesques, dans un environnement complètement nouveau. Ce changement de bord (même si aperçu dans Alien vs Predator) risque bien de diviser.

Un trailer qui donne le ton

La bande-annonce projetée à CinemaCon n’a pas été diffusée au public, mais les descriptions parlent d’un univers spectaculaire. On y découvre le Predator sans son masque, debout face à une menace monstrueuse. L’action est au rendez-vous, mais ce sont surtout les nouveaux enjeux narratifs qui intriguent. L’un des moments marquants ? Le personnage d’Elle Fanning lui lance : “Tu es quelque chose qu’on ne peut pas tuer.” Une phrase forte, qui montre bien le renversement des rôles dans cette nouvelle histoire.

Derrière la caméra, on retrouve Dan Trachtenberg, déjà salué pour son travail sur Prey en 2022. Predator: Badlands est présenté comme un film indépendant, mais pourrait très bien s’inscrire dans une nouvelle trilogie. Trachtenberg travaille en parallèle sur un autre film Predator, encore non dévoilé. Le film est aussi coécrit par Patrick Aison, ce qui laisse espérer une continuité cohérente avec les précédents épisodes.

Il faudra patienter un peu avant de découvrir Predator: Badlands en salles. Le film sortira le 7 novembre 2025, exclusivement au cinéma dans un premier temps. Pour le moment, aucune date de sortie en streaming n’a été annoncée.

Source : hollywoodreporter