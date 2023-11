Le nouveau chapitre de Boruto a leak, et il est riche en grosse surprises. Nous avons d'ailleurs une nouvelle menace qui vient d'apparaître et qui risque de donner du fil à retordre à nos héros.

Boruto a marqué son grand retour en août 2023 après une longue pause bien méritée. Les fans attendaient la suite avec impatience, et elle s'est présentée avec une appellation inédite : Two Blue Vortex, le nouveau nom du manga après son ellipse scénaristique. Pour l'instant, nous avons eu droit à trois chapitres plutôt intenses et qui nous tiennent en haleine. Aujourd'hui, c'est le chapitre 84 qui a leaké, et ce qui nous est montré s'avère inattendu. Préparez-vous à être étonné.

Résumé du chapitre 84 de Boruto

Une petite piqûre de rappel s'impose. La dernière fois qu'on a vu Boruto, il se combattait contre Code, car ce dernier ne voulait pas l'emmener voir Jûbi. L'affrontement entre les deux personnages nous a permis de découvrir la nouvelle technique du fils du septième Hokage, le Rasengan Uzuhiko. Celle-ci est surpuissante, au point d'être comparée à la « rotation d'une étoile ». Code s'enfuit, mais Boruto arrive à retrouver sa trace grâce à un crapaud. Le démon à dix queues est débusqué, et le jeune homme semble prêt à passer à l'action. Le chapitre 83 se terminait sur cette note, donc autant dire qu'on avait hâte de lire la suite. Et c'est maintenant disponible.

Au début du chapitre 84, Boruto se dépêche de rejoindre son adversaire grâce au Vol du Dieu de la Foudre. Mais une fois sur place, le démon à dix queues a disparu. A la place, un nouvel ennemi apparaît, créant la stupéfaction chez les deux ninjas. Code est surpris, tandis que Boruto explique qu'il s'agit d'un « arbre sacré » ou « arbre de dieu ». Le garçon se fait malheureusement mettre au tapis assez rapidement, et il évite de peu la mort. C'est alors qu'un autre antagoniste relativement similaire fait son entrée. On comprend ainsi que l'arbre divin semble avoir évolué grâce à Code.

Et ça ne va pas en s'arrangeant. Deux nouveaux visages font ensuite leur apparition, et ils veulent tous s'en prendre à Boruto. De son côté, Sarada fait face à Kawaki, lui déclarant qu'elle ne le laissera pas contrôler Konoha, et qu'il faut aller aider leur ami. Il aurait effectivement besoin d'aide, car les quatre figures sinistres se jettent sur lui, et malgré ses efforts, il se retrouve coincé par une de leurs attaques.

Il demande de l'aide à Code qui préfère prendre la poudre d'escampette. Boruto finit par s'enfuir, et l'un des antagonistes prend la parole : « Notre ego vient de s’éveiller, et notre curiosité débordante et notre soif de connaissance ont dépassé notre instinct de vous manger… pour l’instant. Où que tu fuis, où que tu sois dans le monde, tu ne peux jamais échapper à ton destin ».

Le retour d'un personnage culte ?

La fin du chapitre 84 nous montre Boruto ayant réussi à s'échapper vers un lieu sûr, et il est soudainement rejoint par nul autre que Kashin Koji. Si vous avez oublié, cet homme est un membre interne de l'organisation connue sous le nom de Kara. Mais c'est surtout un clone du légendaire Jiraya. Quoi qu'il en soit, la dernière page nous montre que Sasuke s'est... changé en arbre. Il serait visiblement scellé, ce qui explique qu'il n'est pas intervenu jusqu'ici. Le jeune garçon lui demande de « patienter encore un peu ». On a envie d'en savoir plus, mais pour ça, il faudra attendre le mois prochain.