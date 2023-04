Dans une nouvelle interview, Harrison Ford est revenu sur l'avenir de la licence de George Lucas et Steven Spielberg. Va t-elle se poursuivre après Indiana Jones 5 et le Cadran de la Destinée ?

Dès le 30 juin 2023, les fans se réconcilieront peut-être avec l'aventurier archéologue à travers Indiana Jones 5. Un énorme blockbuster de l'été prochain qui est très important puisqu'il signe le retour d'Harrison Ford pour la dernière fois. Mais l'acteur de 80 ans va t-il réellement réussir à raccrocher et mettre au placard définitivement son personnage emblématique ? Quel avenir pour la saga Disney ?

Clap de fin après Indiana Jones 5 ?

En septembre, Harrison Ford faisait ses adieux, ému, devant un parterre de fans en furie qui ont découvert avant la plèbe les premières images d'Indiana Jones 5 et le Cadran de la Destinée. « Les films Indiana Jones sont faits de mystère et d'aventure, mais aussi de cœur. On a une vraie aventure humaine à raconter, et c'est un film qui va vous botter le cul. C'est fini. Je ne tomberai plus jamais pour vous » avait-il déclaré.

Si certains acteurs reviennent parfois sur ce type de promesse, pour Harrison Ford, c'est une décision ferme et définitive. Lors d'un entretien avec Total Film, il a dit à nouveau qu'Indiana Jones 5 sera le dernier film où l'on verra porté tout l'attirail de ce personnage sacré du cinéma. Mais il ne s'arrête pas là. Dans sa déclaration, il affirme sans détour ni aucune pincette que la saga prendra fin avec ce cinquième volet.

C'est le dernier film (ndlr : Indiana Jones 5) de la franchise, et c'est également la dernière fois que j'incarne le personnage. Je ne m'attends pas à le revoir dans un autre film. J'avais pour ambition de faire ce film depuis 10 ans, et finalement, il est arrivé un moment où nous nous sommes tous investis pour que ça se fasse. Ça a été un heureux moment pour moi. Je pense que la situation dans laquelle je me trouve est plutôt rare. J'ai pu tourner dans des films fantastiques réalisés par Steven Spielberg et George Lucas durant 40 ans. Et ma plus grande ambition est de finir en beauté ! Via Gamesradar.

Crédits : CinéSéries.

Et si la filleule de Mister Jones venait à prendre la relève ?

Une série Disney+ qui passerait à la trappe

Dans Indiana Jones 5, Harrison Ford sera accompagnée de sa filleule Helena Shaw - l'actrice Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Mourir peut attendre) - qui partiront tous deux à la recherche du Cadran de la Destinée. Un artefact qui peut « changer le cours des choses », mais qui n'est pas sans conséquence pour ceux qui le pourchassent, comme le méchant nazi Voller interprété par Mads Mikkelsen.

On ne sait pas comment tout cela se terminera et si la qualité finale sera à la hauteur de l'immense budget du film, mais ce qui est sûr, c'est que la firme de Mickey aimerait bien tirer profit de sa juteuse franchise. Aucune annonce officielle, mais selon les rumeurs, une série Disney+ était en discussions. « Était » car, d'après des bruits de couloir plus récents, ce show TV serait au point mort et peut-être déjà annulé en interne. Le groupe aurait en effet ordonné à LucasFilm de concentrer ses efforts sur une autre licence phare, Star Wars, et rien d'autre. Un cap qui expliquerait l'annulation de Willow.

La série Ravenwood / Indiana Jones chez Lucasfilm n'avance pas. De plus, j'ai entendu dire que Disney a demandé à Lucasfilm de se concentrer sur Star Wars à l'avenir. Ce qui explique l'annulation de Willow. Via Gameblog.

En attendant de voir si l'archéologue sera véritablement écarté, Indiana Jones 5 sortira au cinéma le 30 juin 2023. L'une des grosses sorties estivales avec Barbie et Oppenheimer de Christopher Nolan.