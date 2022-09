La convention Disney D23 a réservé une énorme surprise aux visiteurs : les premières images d'Indiana Jones 5. Harrison Ford, qui campe le héros emblématique, a été bouleversé durant le panel et a certifié que c'était fini pour lui.

Si la conférence Disney / Marvel Games était globalement rincé, les visiteurs de l'événement D23 ont été mieux servis. Ils ont pu voir en avant-première le teaser d'Indiana Jones 5.

Les premières images conceptuelles d'Indiana Jones 5

Disney a fait trôner fièrement des matériaux liés à Indiana Jones dans les allées du D23. Grâce à @laughing_place, on a les toutes premières images du film (visibles dans notre galerie). Nous avons d'abord deux séries de concept arts qui posent le décor. On a d'un côté une visite d'une ville animée en pleine nuit, qui rappelle l'Arche Perdue, ainsi qu'une course poursuite en tuk-tuck - piloté par Indy - dans une petite ruelle. De l'autre, l'aventurier qui explore une tombe.

Ensuite, trois costumes sont présentés dont une combinaison avec un imper et un chapeau noir. Un accoutrement que pourrait revêtir un nazi et ce sera normalement le cas. Harrison Ford devrait en effet affronter un scientifique nazi incarné par Mads Mikkelsen (Riders of Justice, Death Stranding...). Un moyen de faire oublier le très décrié Indiana Jones 4 ? Mais il y aurait plusieurs timelines dont une principale qui se déroulerait dans les années 60, lors de la conquête spéciale.

James Mangold (Logan, Le Man 66) est le réalisateur, mais apparemment, Steven Spielberg et George Lucas veillent au grain. La musique sera encore signée par l'incroyable John Williams qui, logiquement, partira en retraite après ce dernier gros projet.

Et la bande-annonce ? C'était une exclusivité du D23 Expo et elle est indisponible en ligne.

Harrison Ford tourne la page

Pour que les gens se souviennent de cette introduction à Indiana Jones 5, Harrison Ford a fait le déplacement pour adresser un petit mot. Ce cinquième opus symbolise le dernier tour de piste de l'acteur de 80 ans dans le rôle.

Les films Indiana Jones sont faits de mystère et d'aventure, mais aussi de cœur. On a une vraie aventure humaine à raconter, et c'est un film qui va vous botter le cul. C'est fini. Je ne tomberai plus jamais pour vous.

Il faut dire qu'Harrison Ford avait été sévèrement blessé sur le tournage il y a quelque mois, ce qui a mis en suspens temporairement la production.

Autre fait marquant pour les fans : les retrouvailles, 38 ans plus tard, d'Harrison et Ke Huy Quan. L'acteur de Demi Lune qui a écrit « Je t'aime Indy. Indiana Jones et Demi Lune réunis après 38 ans ».

Indiana Jones 5 doit sortir dans les salles obscures le 30 juin 2023.