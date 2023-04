Lors de l'événement Star Wars Celebration Europe, Disney et Lucasfilm ont donné un nouvel aperçu d'Indiana Jones 5 et le Cadran de la Destinée. Un futur épisode incontournable ?

Harrison Ford, âgé de 80 ans, apparaît plus en forme que jamais dans la nouvelle bande-annonce d'Indiana Jones 5. Et il va le falloir puisque de nombreuses péripéties l'attendent dans ce cinquième film. Un long-métrage qui mise en partie sur la nostalgie et des séquences improbables, comme les précédents épisodes. Suffisant pour effacer le mauvais souvenir, pour beaucoup, d'Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal ?

Ford à cheval, comme John Wick, dans le trailer d'Indiana Jones 5

Lucasfilm et Disney ont choisi cette fin de semaine pour célébrer leurs franchises cultes, à l'occasion d'une convention sur la Guerre des Étoiles qui a lieu à Londres. Un événement incontournable pour les fans au cours duquel les prochains films Star Wars ont été dévoilés. Des longs-métrages qui risquent (encore) de faire débat.

L'ancienne boîte de George Lucas avait aussi une autre surprise pour enflammer la foule réunie à l'intérieur du centre de congrès et d’exposition de la capitale anglaise : un trailer d'Indiana Jones 5. Cette bande-annonce au rythme effréné mélange les scènes qui se déroulent en 1944, avec un Harrison Ford rajeuni, et les séquences de l'histoire principale qui se passe en 1969.

On y voit Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Mourir peut attendre) qui campe le rôle d'Helena Shaw, la filleule de l'archéologue, alors qu'elle recherche le Cadran de la Destinée. Un artefact qui peut « changer le cours des choses », mais qui a rendu fou à lié le père Shaw selon Indy. On aperçoit également tout un lot de moments d'action épiques où Indiana Jones fait du cheval au milieu d'une parade ou dans le métro, avec la même fougue que Keanu Reeves dans John Wick, une course en tuk-tuk, une exploration de grotte, un saut dans le vide à partir d'un avion cargo ou encore le méchant nazi Mads Mikkelsen qui a subtilisé le Cadran de la Destinée.

Indiana Jones 5 sortira le 30 juin 2023 au cinéma.

Pourquoi un cinquième volet ?

« C'est la dernière fois pour moi » a déclaré Harrison Ford lors de la convention Disney 23. Les adieux définitifs, c'est donc pour bientôt, mais pourquoi l'acteur a-t-il accepté de faire son retour ? Parce qu'il avait envie de refermer cette page et voir la conclusion d'un des personnages les plus cultes de l'histoire d'Hollywood.

J'ai toujours voulu le faire. Je voulais faire la suite de l'histoire pour voir la fin de sa carrière. Mais c'est la dernière fois pour moi. Via Gameblog.

Pour ce dernier tour de piste, espérons que la qualité soit au rendez-vous afin d'éviter de nouvelles critiques assassines. Dans un entretien, Ford a commenté le déferlement d'avis négatifs sur Indiana Jones 4.

Ce que je veux dire, c'est que oui la critique a été dure avec le film, mais qu'en reste-t-il maintenant ? Je comprends leur discours. Mais c'était selon "leurs" règles, pas celles de Steven Spielberg et de George Lucas. Ils ont imposé leurs règles sur ce que le film aurait dû être. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'accorder de l'importance à ça. Je pense que chacun a le droit d'avoir son opinion. Le film n'a pas eu autant de succès que nous le souhaitions, sans doute. Mais ça n'a en aucun cas dicté une conduite ou une attitude concernant le nouveau film. Via CinéSéries.

Avant que cet épisode controversé n'envahisse les salles obscures, M. Night Shyamalan (Knock at the Cabin, Sixième sens...) a été approché pour le tourner. Et il avait même un paquet de notes, mais finalement, c'est tombé à l'eau.