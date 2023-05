Lors d'un entretien à distance avec ses actionnaires, la firme de Mickey a fait un point sur Disney+. Sa plateforme de SVOD qui revendique 157,8 millions d'abonnés, soit une perte de quatre millions au cours du premier trimestre 2023. Une baisse qui a principalement touché l'Inde, qui pèse beaucoup dans la balance, et légèrement les États-Unis. Une fuite importante qui est toutefois compensée par une hausse de revenus.

Mais pour inverser la tendance, faire mieux et peut-être reconquérir les clients partis, le groupe a annoncé une séries de mesures. Parmi elles, un nouvel abonnement déjà disponible outre-Atlantique. Une offre appliquée par Netflix, moins chère sur le papier, mais avec des contraintes.

Un abonnement Disney+ avec des pubs... et plus cher ?

À la manière de Netflix, Disney+ a lancé un abonnement avec des pubs fin 2022. Un forfait inédit qui, jusqu'aujourd'hui, n'était qu'accessible que sur le sol américain. Eh bien cela va changer dans quelques mois, car ça y est, les publicités dans votre offre Disney Plus arrivent dès la fin de l'année. C'est tout ce que Bob Iger, patron de la société aux grandes oreilles, a révélé mais le modèle devrait être identique à celui déployé aux USA.

Comment cela fonctionne ? Lorsqu'un abonné regarde un film ou une série, Disney+ envoie plusieurs pubs plus ou moins longues. Ainsi, quatre spots publicitaires de 15 à 30 secondes peuvent être balancées sur une plage d'une heure. Tout le monde y aura le droit, sauf les enfants. Chanceux qu'ils sont. En termes de limitations techniques ou de contenus, Disney Plus est en revanche nettement plus souple que Netflix. En effet, pour un tarif de 7,99 dollars, il y a un accès à l'ensemble du catalogue (films, séries, docs...), la possibilité d'avoir 7 profils, de visionner du contenu sur quatre écrans en simultané, et dans la meilleure qualité. Les formats 4K Ultra HD, Full HD, HDR10, Dolby Vision, IMAX Enhanced sont compatibles.

Mais attention, il y a une petite entourloupe. Au moment du lancement de l'abonnement Disney+ avec publicités, la firme a revu ses tarifs à la hausse. Le forfait classique, à 8,99 euros chez nous, est passé de 7,99 dollars à 10,99 dollars. Pour être plus clair :

Offre Disney Plus avec pubs : 7,99 dollars

: 7,99 dollars Offre Disney sans publicités : 10,99 dollars

Si une augmentation du prix de Disney+ a eu lieu aux États-Unis, il y a fort à parier qu'elle soit répercutée en France lors du déploiement de ce nouveau palier. C'est même quasi-sûr en vérité vu les déclarations du PDG de Disney. Chez nous, ça donnerait peut-être du 8,99 euros et 11,99 euros.

Moins de contenus et un regroupement de services

À voir si cet abonnement Disney Plus avec des pubs prendra, car pour Netflix, c'est un bide complet. Pour l'instant, les autres acteurs du marché tels que Prime Video ou Paramount+ ne semblent pas décider à explorer cette voie.

Dans ce bilan trimestriel, Bob Iger a également fait d'autres annonces pour Disney+. Selon lui, la façon d'aborder le contenu n'a pas été la bonne. Et de ce fait, il va aussi y avoir du changement de ce côté. En plus de réduire la cadence des séries Marvel, l'entreprise veut produire moins de contenus tout court. Marvel ou non.

Il est crucial que nous rationalisions les volumes de contenu que nous créons, et ce que nous dépensons pour les produire. Nous voulions submerger cet espace avec le plus de contenus possible pour gagner le maximum d'abonnés. Mais nous avons réalisé que nous produisions beaucoup de contenus qui ne nourrissaient pas forcément la croissance. Nous voulons réduire notre production sans que cela n'ait d'impact sur les abonnements. Via TV5 Monde.

Enfin, une fusion totale d'Hulu, Disney Plus et ESPN+ est également à l'étude. La première plateforme n'est pas disponible officiellement en France mais certaines productions du service, comme le film Prey, le sont bien.