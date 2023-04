Au sein de la longue liste des films de 2023 si il y a bien un long métrage qui est attendu parmi tous les autres c'est bien Indiana Jones 5. Cela va faire 15 ans que nous n'avons pas vu l'aventurier au chapeau et au fouet incarné par Harrison Ford. Et çà commence à faire beaucoup, surtout quand on est fan. Le projet Indiana Jones 5 a été annoncé pour la première fois en 2016 et si le réalisateur Steven Spielberg, qui a dirigé les quatre premiers films de la série, a été initialement attaché au projet c'est finalement James Mangold qui a eu cet honneur. Pour le meilleur, comme pour le pire ?

Indiana Jones 5 et la technologie.

On le sait ce cinquième épisode de la saga Indiana Jones devrait permettre d'admirer pour quelques scènes un Harrison Ford rajeunit de plus de 30 ans pour le bien du scénario. Notamment grâce à la fameuse technologie de De-aging. Pour mémoire, le de-aging, également connu sous le nom de réduction de l'âge numérique, est une technologie qui permet aux réalisateurs de rajeunir les acteurs à l'écran. L'un des exemples les plus notables est le film The Irishman de Martin Scorsese. Dans ce film, les acteurs Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci ont été rajeunis pour jouer leurs personnages à différentes époques de leur vie et malgré quelques erreurs, c'était tout de même assez bluffant.

La technologie de de-aging en question.

Il existe plusieurs méthodes de de-aging : la première est la capture de mouvement, qui consiste à utiliser des capteurs pour suivre les mouvements et les expressions faciales de l'acteur. La seconde méthode est la capture de données faciales, qui utilise des caméras spéciales pour capturer des images en 3D de l'acteur. Et la troisième c'est l'intelligence artificielle. C'est d'ailleurs celle-ci qui fut utilisée par Disney au sein du film Indiana Jones 5. Les chercheurs à l'origine de l'IA, connue sous le nom de FRAN ont expliqué qu'elle ne fonctionnait qu'avec de vraies personnes s'il y avait des images disponibles. Ce qui est évidemment le cas pour Harrison Ford. Et si on pouvait penser que les scènes de ce type allaient être un peu gadget dans le film, ça ne sera pas du tout le cas.

Un choix qui va faire débat

En effet, dans une interview du réalisateur James Mangold dans Total Film, l'homme explique que Indy jeune aura le droit à 25 minutes d'apparition à l'écran, le tout dans la scène d'ouverture. Ce qui risque de faire débat car on imagine déjà les fans accuser une utilisation trop massive de la technologie. Le de-aging va t-il détruire le jeu d'acteur ou rendre les scènes peu réalistes ? Difficile à dire mais pour le moment la technologie ne semble pas assez au point pour tenir sur la longueur. On espère évidemment que ça ne viendra pas gâcher l'expérience pour Indiana Jones 5.

De votre coté, que pensez-vous de l'usage d'un tel procédé dans un film comme Indiana Jones ?