Après les images, voici enfin la bande-annonce d'Indiana Jones 5 and the Dial of Destiny. Un trailer explosif qui n'est pas sans défaut en raison de certaines scènes...

Ca y est, après plusieurs jours de teasing, Lucasfilm a publié une vidéo pour Indiana Jones 5. Ca envoie ?

La bande-annonce d'Indiana Jones 5 and the Dial of Destiny

Voilà, désormais, tout le monde peut profiter du trailer d'Indiana Jones 5 qui est donc sous-titré « the Dial of Destiny ». Le « Cadran de la Destinée » en français brut ? On verra. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo ? Une grosse dose de nostalgie avec l'apparition de Sallah, incarné par John Rhys-Davies, que nous n'avions pas vu depuis Indiana Jones et la Dernière Croisade.

On a aussi un aperçu du personnage d'Antonio Banderas, qui est un ami d'Indy, mais aussi d'Helena (Phoebe Waller-Bridge), la filleule du docteur Jones qui sera de l'aventure. On retrouve également Mads Mikkelsen en méchant, inspiré par un vrai nazi Wernher von Braun qui est devenu ingénieur pour la NASA, et son chien de garde Voller (Boyd Holbrook).

Si on a l'impression de voir un film qui serait plus proche de la trilogie originale, avec une scène où Harrison Ford devra encore se défaire d'une grosse boule, une certaine technologie nous rappelle que nous sommes bien en 2022. C'est celle utilisée pour rajeunir numériquement notre aventurier dans Indiana Jones 5. En effet, le long-métrage se déroule en 1969 mais avec une scène d'ouverture en 1944 qui va faire débat. On décèle déjà le subterfuge sur la bande-annonce malgré la compression YouTube. A voir tout de même sur la séquence complète ce que ça donnera.

Rendez-vous le 30 juin 2023, comme notifié sur le premier poster d'Indy 5.