De bons acteurs, il y en a une multitude. Des excellents, il y en a déjà beaucoup moins. Mais Al Pacino et Harrison Ford sont généralement reconnus comme appartenant à cette catégorie, celle des monstres sacrés. Tous deux font également preuve d'une incroyable longévité : rappelons qu'ils ont débuté leur carrière cinématographique dans la seconde moitié des années 60. Tous deux ont également été envisagés pour jouer dans Star Wars. Un seul d'entre eux a finalement rejoint l'univers imaginé par George Lucas.

Al Pacino a refusé le rôle de Han Solo et explique pourquoi sans détour

C'est une anecdote bien connue des fans : Al Pacino a été envisagé pour interpréter Han Solo. Dans les années 70, la popularité de l'acteur a en effet explosé. Et pour cause, en 1972 est sorti un certain film intitulé Le Parrain, dans lequel il interprète le mafieux Michael Corleone. En raison de son succès, il déclare dans les colonnes de Variety que le rôle de Han Solo et bien d'autres auraient facilement pu lui revenir. Mais dans le cas de Star Wars, Al Pacino avait jugé le script trop brouillon et ne l'avait pas compris. Avec humour, il juge donc qu'il a, d'une certaine manière, permis à la carrière d'Harrison Ford de décoller.

J'ai refusé 'Star Wars.' Quand je suis arrivé pour la première fois, j'étais le petit nouveau du quartier. Vous savez ce qui se passe quand vous devenez célèbre. C'est comme si [les studios disaient] : "Donnez le rôle à Al !". Ils m'auraient donné le rôle de la Reine Elizabeth. Ils m'ont donné le scénario d'un film appelé 'Star Wars'. Je l'ai lu, je ne l'ai pas compris. Ils m'ont offert tellement d'argent [mais] j'ai dit que je ne pouvais pas le faire. J'ai donné une carrière à Harrison Ford. Al Pacino, via Variety

Harrison Ford dans Star Wars, un concours de circonstances

Plus haut, on a dit qu'Harrison Ford avait démarré sa carrière cinématographique dans les années 60. C'est vrai, mais il a ensuite abandonné le métier d'acteur pendant quelques années. En raison de petits rôles pas assez intéressants pour lui et surtout de revenus insuffisants, il décide se reconvertir en tant que charpentier. Après avoir fait la rencontre de George Lucas, celui-ci lui propose un rôle dans son second film, American Graffiti. C'est l'occasion, pour Ford, de relancer sa carrière. Mais il continue malgré tout de travailler en tant que charpentier et, alors qu'il était en travaux chez Lucas, celui-ci lui demande l'assister pour donner la réplique à des acteurs et actrices lors du casting pour le premier Star Wars.

C'est Al Pacino qui a été retenu, mais celui-ci a refusé le rôle. Alors, constatant qu'Harrison Ford était proche de Carrie Fisher (Leïa Organa) et de Mark Hamill (Luke Skywalker), il décide lui confier le rôle. C'est donc par un concours de circonstances que l'acteur a obtenu le rôle d'une vie. L'anecdote est d'autant plus amusante que c'est également le cas pour le rôle d'Indiana Jones ! Steven Spielberg voulait en effet l'engager, mais George Lucas, alors scénariste, a refusé. Il ne voulait travailler avec de nouvelles têtes et craignait la confusion entre l'aventurier et Han Solo. C'est alors Tom Selleck qui est envisagé, mais celui-ci refusa car il s'engageait sur la série Magnum. Alors, Harrison Ford est devenu Indiana Jones et est donc le visage de deux des personnages les plus célèbres de la pop culture !