Le surprenant film Barbie continue tranquillement sa promotion avec un trailer encore décalé, ultra coloré et avec un tas de visages connus du grand et du petit écran. Et si c'était lui la sensation de 2023, devant Super Mario Bros. The Movie et autres blockbusters XXL ? On plaisante évidemment, mais imaginez quand même.

Margot Robbie crève l'écran dans le nouveau trailer de Barbie

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Barbie sera l'un des films qui créera l'événement en 2023, et c'est même déjà le cas. Certains sont sous le charme de cette adaptation qui n'a pas l'intention de se prendre au sérieux une seule seconde, et c'est peut-être pour cette raison qu'il brillera... ou pas ! Un long-métrage qui sera différent selon Margot Robbie qui incarne la poupée la plus célèbre de l'univers. « Mais notre objectif est de donner quelques chose d'inédit, assez loin de ce que pensent les spectateurs » avait-elle déclaré (via CinéSéries).

La nouvelle bande-annonce, rythmée par le morceau « Fun, Fun, Fun » de The Beach Boys, est fidèle à la précédente avec de l'auto-dérision, des couleurs ultra flashy et des acteurs qui ont l'air de s'amuser sans avoir peur du ridicule. Et vu le contexte, heureuseument. Dans le film Barbie, la poupée jugée imparfaite - un comble pour ce personnage - est bannie de Barbieland et va être contrainte de découvrir le vrai monde.

Ce long-métrage est réalisée par l'actrice Greta Gerwig (Sex Friends, Jackie) qui a fait ses preuves en tant que metteur en scène. Elle a en effet mis en boîte Lady Bird et Les Filles du docteur March. Deux films accueillis positivement par la critique. Parviendra t-elle à convaincre autant avec sa future adaptation des jouets pour enfants Barbie ? Pour mettre les chances de son côté, elle a fait appel à un casting relativement fourni avec de grosses stars et de nouvelles vedettes.

Des acteurs de Netflix et la chanteuse Dua Lipa dans le film

Cette nouvelle bande-annonce et les récents posters qui sont sortis mettent également l'accent sur le casting. Et pour le coup, Greta Gerwig ne s'est rien refusée. Après Margot Robbie (Babylon, The Suicide Squad) en Barbie et Ryan Gosling (Drive, La La Land...), on a un aperçu des autres poupées et il y a du beau monde.

On a ainsi Michael Cera (Scott Pilgrim, Supergrave...) dans le rôle d'Allan, le pote de Ken; Helen Mirren (Fast & Furious X, Shazam 2) en narratrice; Will Ferrell (Very Bad Cops, Elf) en méchant de PDG d'une entreprise de jouets; les acteurs de Sex Education Connor Swindells et Ncuti Gatwa qui seront respectivement un interne ou « quelque chose dans le genre », et une variation de Ken tout comme Simu Liu (Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux); ou encore America Ferrera (Ugly Betty) en habitante du monde humain. Ils seront tous rejoints par la chanteuse Dua Lipa (Barbie Sirène); Emma Mackey de Sex Education qui sera une poupée ayant décroché un prix Nobel en physique et même Kate McKinnon pour une Barbie athlétique. Le casting n'est pas exhaustif, mais vous pouvez voir la liste ci-dessous et bien sûr en images avec le nouveau trailer.

Le film Barbie avec Margot Robbie et Ryan Goslin sortira au cinéma le 20 juillet 2023. La veille du très attendu Oppenheimer de Christopher Nolan. Et avant tout ça, on rappelle qu'Indiana Jones 5 viendra enflammer (ou pas) les salles obscures.