Les critiques à l'encontre d'Indiana Jones 4 et le Royaume du crâne de cristal aurait pu condamner la franchise culte, mais il n'en est rien. Indiana Jones 5 va sortir cette année au cinéma avec la participation d'Harrison Ford.

Indiana Jones 5, une affaire de passion ou d'argent ?

Même si Indiana Jones 5 et le Cadran de la destinée fera débat avec sa scène d'ouverture, les premiers extraits ont l'air plutôt rassurants. On a davantage l'impression d'avoir un film qui pourrait s'intercaler après la Dernière Croisade, avec un méchant nazi incarné par Mads Mikkelsen, des pièges qui vont mettre l'aventurier dans de beaux draps, et le retour plus inattendu de John Rhys-Davies.

Mais pourquoi Harrison Ford a-t-il fait le choix de revenir pour Indiana Jones 5 après un quatrième volet peu apprécié ? Comme certains spectateurs peut-être, il voulait voir la fin de carrière d'Indy.

J'ai toujours voulu le faire. Je voulais faire la suite de l'histoire pour voir la fin de sa carrière. Mais c'est la dernière fois pour moi. Via Variety.

« C'est la dernière fois pour moi », une phrase déjà prononcée par Ford lorsqu'il a fait ses adieux à l'occasion de la convention Disney D23. Dans Indiana Jones 5 and the Dial of Destiny, l'aventurier fera donc face au nazi Wernher von Braun (Mads Mikkelsen) - qui s'est reconverti comme ingénieur de la NASA -, et à son chien de garde Voller (Boyd Holbrook.

En plus de retrouver le personnage emblématique de Sallah, le docteur Jones tentera de survivre à cette ultime épreuve aux côtés de sa filleule Helena (Phoebe Waller-Bridge). Rendez-vous le 30 juin 2023 au cinéma pour Indiana Jones 5.